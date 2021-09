Spinnerei-Areal Baar: So sieht das Riesenprojekt konkret aus

Baar Riesenvorhaben: Auf dem Spinnerei-Areal sind Wohnungen für 700 Personen geplant – und ein Hotel Die Verantwortlichen haben am Mittwoch enthüllt, was sie mit dem Gelände konkret vorhaben. 29.09.2021, 18.00 Uhr

Auf dem Spinnerei-Areal zwischen der Langgasse und der Haldenstrasse in Baar sind ein grosser Platz sowie Cafés, Restaurants und Ladenflächen vorgesehen. Vor allem aber Wohnungen für 700 Personen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Wohnungen, von denen einige angeblich «preisgünstig für Familien» und andere «grosszügige Appartements» seien, kommen mehrheitlich auf die ruhigere Südseite zu liegen, von wo der Blick ins Grüne gehe. Apropos: Bäume und ein Wasserspiel würden an die Springbrunnen der Anlage im 19. Jahrhundert erinnern.

So idyllisch soll sich die Situation gemäss der Visualisierung der Bauherrschaft dereinst präsentieren. Bild: PD

Bestehende Flächen für das lokale Gewerbe bleiben erhalten und werden ergänzt durch ein Hotel, Büros sowie Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen. Die Parkplätze, die heute viel Platz auf dem Gelände einnehmen, würden in den Untergrund verlegt. Die Entwicklung werde in enger Absprache mit Gemeinde und Nachbarschaft vorgenommen. «Das Konzept entspricht ganz unserer räumlichen Entwicklungsstrategie», wird der Baarer Bauchef Jost Arnold in der Mitteilung zitiert. «Die Gemeinde und auch die Nachbarschaft waren eng in den Planungsprozess einbezogen. So konnten wir sicherstellen, dass öffentliche Anliegen berücksichtigt wurden, zum Beispiel ein Anteil Wohnungen zur Kostenmiete.»

Die Vorstellung der Verantwortlichen auf dem künftigen Areal: «Belebte öffentliche Plätze mit Restaurants, Cafés und einem Kulturlokal bieten Treffpunkte für Jung und Alt.» Visualisierung: PD

Das vorliegende Richtprojekt bildet die Basis, um den heute gültigen Bebauungsplan zu überarbeiten. Zusätzlich ist der Zonenplan anzupassen. Beide Änderungen kommen voraussichtlich im Winter 2022 vor die Gemeindeversammlung. Eigentümer des Geländes sind die Patrimonium Anlagestiftung und der Patrimonium Swiss Real Estate Fund. Sie erwarben das Spinnerei-Areal 2015. (bier)