Baar Auto erfasst Fussgänger und verletzt ihn tödlich – Unfallursache noch unbekannt Am Mittwoch um halb sechs Uhr morgens kam eine 29-Jährige in Baar von der Strasse ab und prallte in einen Fussgänger, der noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallursache ist noch unbekannt. 29.06.2022, 15.49 Uhr

Die Polizei sichert die Unfallstelle. Bild: Zuger Polizei

In Allenwinden in der Gemeinde Baar ereignete sich am Mittwochmorgen ein tödlicher Unfall. Eine 29-jährige Autofahrerin war in Richtung Ägeri auf der Dorfstrasse unterwegs, als sie unmittelbar nach der Einmündung Winzrüti die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Wie die Zuger Polizei schreibt, kam das Auto links von der Strasse ab, fuhr auf das Trottoir und prallte in das Bushäuschen der Haltestelle Egg. Dabei wurde ein 61-jähriger Fussgänger erfasst.