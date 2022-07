Baar Barbara Nagy wird neue Leiterin Personal An der Spitze des Personaldienstes der Einwohnergemeinde Baar kommt es zu einem Wechsel. 06.07.2022, 09.00 Uhr

Seit bald 22 Jahren leitet Ueli Matter den Personaldienst der Einwohnergemeinde Baar. Ende Februar 2023 geht er gemäss Mitteilung der Einwohnergemeinde in Pension. Die Gemeinde hat seine Nachfolge frühzeitig geregelt, um einen fliessenden Übergang sicherzustellen.

Am 1. November 2022 wird Barbara Nagy die Leitung des Personals übernehmen. Die 48-Jährige verfügt über fundierte Berufserfahrung im HR-Bereich. Sie ist HR-Fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis, Prüfungsexpertin für die höheren Fachprüfungen Human Resources und diplomierte HR-Leiterin. Die letzten Jahre hat sie als Head of Human Resources in einer international tätigen Firma in Rotkreuz gearbeitet.

Insgesamt ist Barbara Nagy seit rund 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Personalbereich tätig. Die gebürtige Österreicherin lebt in Rotkreuz und ist Mutter einer Tochter.

Als Leiterin Personal ist Barbara Nagy für die rund 215 Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung sowie die rund 350 Lehrpersonen der Schulen Baar zuständig. Zusammen mit den Vorgesetzten zeichnet sie verantwortlich für alle Personalgeschäfte von der Rekrutierung bis zum Austritt von Mitarbeitenden. Ihre Aufgabe wird es zudem sein, die Digitalisierung im Personalbereich weiter voranzutreiben und die Gemeinde Baar im Arbeitsmarkt wie bis anhin attraktiv zu positionieren. (haz)