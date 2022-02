Baar Bauarbeiten bei Sternmatt-Schulhaus beginnen am 28. Februar – der Verkehr ist betroffen Für den Fuss- und Veloverkehr werden Umleitungen signalisiert.

Und der Schulbus hält an einem neuen Ort. 23.02.2022, 09.45 Uhr

Für die Sanierung und Erweiterung der Schule Sternmatt 1 haben die Baarer Stimmenden am 26. September 2021 den Baukredit in der Höhe von 49,11 Millionen Franken bewilligt. Kein halbes Jahr nach der Urnenabstimmung ist das Grossprojekt reif für die Umsetzung. Am

28. Februar beginnen die Bauarbeiten.