Baar Bauarbeiten für den Begegnungsparcours sind im Gang Beim Gäuggelbrunnen vor dem Schwesternhaus sowie etwas später beim Spielplatz Sternmatt 1 und entlang des Zugerweglis beginnen die Bauarbeiten für den intergenerativen Bewegungs- und Begegnungsparcours Hopp-la. 25.08.2021, 14.53 Uhr

Walter Lipp hat zusammen mit Vertreterinnen der Stiftung Hopp-la einen Holunderstrauch gepflanzt. Bild: Gemeinde Baar/PD

Hopp-la verbindet in Baar seit über zwei Jahren Generationen. Ziel des Projekts ist es laut der Gemeinde, Bewegungs- und Begegnungsräume sowie dazu passende Bewegungsangebote für Jung und Alt zu schaffen. Die Angebote Hopp-la Tandem und Hopp-la Fit sind bereits angelaufen, die Realisation von Bewegungs- und Begegnungsräumen benötigte etwas mehr Zeit.

Am 18. August ist der Startschuss für die Bauarbeiten an den drei Etappen erfolgt: Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Baar, der Stiftung Hopp-la, der Familie Larsson-Rosenquist Stiftung, der Beisheim Stiftung, der Fachstelle Spielraum sowie der beteiligten Baufirmen feierten in kleinem Rahmen den Spatenstich für das wegweisende Projekt. Beim Gäuggelbrunnen vor dem Schwesternhaus erhielten sie Unterstützung durch die Klasse 6e von Raul Costa. Die Schülerinnen und Schüler besuchen in der benachbarten Schule Marktgasse den Unterricht und durften mit Meissel und Spitzhacke die ersten «Bsetzisteine» entfernen und den Bauperimeter einzeichnen. Anstatt des Gäuggelbrunnens erhalten sie ein Wasserspiel und verschiedene Sitzgelegenheiten.

Für die erste und zweite Etappe beim Spielplatz Sternmatt 1 und entlang des Zugerweglis haben die Baarer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung vom 1. Oktober 2020 einen Kredit in der Höhe von 705'000 Franken genehmigt. Unterstützt wird die Gemeinde einerseits von der Stiftung Hopp-la selbst, andererseits von der Beisheim Stiftung, die schweizweit Hopp-la Projekte mitfinanziert.

Während die Bauarbeiten für die dritte Etappe bereits starten, dauert es beim Spielplatz Sternmatt 1 und beim Zugerwegli noch bis Mitte Oktober, bis mit der Umsetzung begonnen wird. Der komplette Bewegungs- und Begegnungsparcours vom Sternmatt 1 über das Zugerwegli bis zum Schwesternhaus, der die Schulen Sternmatt, Dorfmatt und Marktgasse verbindet, wird laut der Gemeinde Baar Anfang 2022 in Betrieb sein, wobei die Bauzeit witterungsabhängig ist. Mit dem Eröffnungsfest wird aber bis Sommer zugewartet. Am 2. Juli 2022 wird der Hopp-la Parcours offiziell eingeweiht