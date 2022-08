Senior findet Barrierefreiheit im Impfzentrum Baar ungenügend

Baar «Bessere Busverbindung, mehr Barrierefreiheit und eine Sitzbank» – ein Senior hat Verbesserungswünsche für das Impfzentrum Laut einem älteren Herrn aus Cham kann der Weg zur Boosterimpfung für Rentnerinnen und Rentner zu einer Odyssee werden. Er fordert Änderungen von den Verantwortlichen. Doch die hatten bis jetzt keine weiteren Reklamationen und sehen daher keinen Handlungsbedarf. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Senior beschwert sich über den mühsamen und langen Weg von der Bushaltestelle «Paradis» bis zum Impfzentrum in Baar. Das sei für Rentnerinnen und Rentner, die sich boostern lassen, teilweise zu anstrengend. Ausserdem bräuchte es eine Sitzbank mit Sonnenschutz für Wartende. Bild: Mathias Blattmann (29. Juli 2022)

Kürzlich erreichte unsere Zeitung ein E-Mail eines aufgebrachten Senioren aus Cham. Darin hiess es mit grossen Ausrufezeichen: Das Impfzentrum in Baar sei mit dem Bus aus Cham nicht effizient für Seniorinnen und Senioren erreichbar. Weiter schildert er sein Erlebnis Mitte Juli, als er die zweite Boosterimpfung bekam. «Ich habe mit dem Bus bewusst via Stadtzentrum eine kleine Weltreise vom Alpenblick nach Baar unternommen, mit mehrmaligem Umsteigen», so der Rentner.

Denn um den Termin einhalten zu können, müsse genügend Zeit einkalkuliert werden. Verpasse man unterwegs einen Bus um eine Minute, müsse man 14 Minuten auf den nächsten warten. Wenn das beim nächsten Umsteigen nochmals geschieht, würde das eine halbe Stunde mehr Zeitaufwand für die Reise heissen.

Er führt weiter aus: «Von der Ankunftshaltestelle ‹Paradies› aus gibt es drei Wege zum Eingang des Impfzentrums. Die erste Variante ist um die Kurve bis zu einer steilen Metalltreppe. Rüstige Seniorinnen und Senioren können diese mit grosser Vorsicht benützen, als Abkürzung des langen Umwegs.» Weniger rüstige Seniorinnen und Senioren mit Gehhilfen beispielsweise müssten sich hinauf bis zur Autoeinfahrt zum Parkplatz kämpfen und von dort den langen Weg zum Eingang meistern.

Bushaltestellen verschieben und in «Impfzentrum» umtaufen

Die dritte Variante wäre, «hinunter» zum Ausgang zu gehen und von dort wieder aufwärts bis zum Eingangszugang, was für ältere Menschen ebenfalls ein langer Weg sei.

Das nächste Problem biete sich den Seniorinnen und Senioren beim Warten, wenn sie zu früh seien: «Ich musste 35 Minuten in der Hitze stehen, bis die Absperrung um 14 Uhr geöffnet wurde», kommentiert der Chamer Senior weiter. Zur gleichen Zeit sei ein gehbehinderter Senior mit Rollator angekommen, der auf seinem Rollatorsitz in der Hitze verharren musste.

Der E-Mail-Verfasser würde sich eine Sitzbank mit Rückenlehne und Sonnenschutz für zu früh Angekommene oder Warteschlangenteilnehmende, die nicht lange stehen können, wünschen. Denn auch bei der Bushaltestelle «Paradies» gäbe es keine Sitzbank im Schatten. Man stehe auf dem Trottoir in der prallen Sonne, frisch geboostert bei über 30 Grad. Und wenn man Pech hat, muss man lange auf den Bus warten, was gefährlich für Rentnerinnen und Rentner werden könne.

Die Bushaltestelle «Paradis» beim Impfzentrum in Baar ohne Sitzgelegenheit. Man stehe auf dem Trottoir in der prallen Sonne, frisch geboostert bei über 30 Grad. Das könnte für Rentnerinnen und Rentner gefährlich werden, findet ein aufgebrachter Senior aus Cham. Mathias Blattmann (29. Juli 2022)

Der aufgebrachte Rentner findet gar, dass die beiden Bushaltestellen verschoben werden sollten: «Beide Haltestellen sollten auf die Höhe des Impfzentrumausgangs verlegt und schlicht in Impfzentrum umgetauft werden.» Denn er ist sich sicher, dass das Impfzentrum in Baar auch in den kommenden Jahren ihre Dienstleistung «mehr, als einem lieb ist», anbieten müsse.

Von 240’000 bisher geimpften Personen gab es keine Reklamationen

Urs Marti. Bild: Stefan Kaiser

«Aus unserer Sicht sind keine weiteren Angebote betreffend Erreichbarkeit oder Barrierefreiheit notwendig», antwortet Urs Marti, Leiter und Chef Kantonaler Führungsstab von der Stabsstelle Notorganisation des Kantons Zug, der das Beschwerdemail ebenfalls erhalten hat. Bis heute habe er einzig eine solche Rückmeldung von dem Chamer erhalten.

«Auf die gute Erreichbarkeit und die Barrierefreiheit des Impfzentrums Baar wurde bereits bei der Planung Ende Dezember 2020 und bei der Eröffnung im Januar 2021 sehr grosse Beachtung gelegt», erklärt Marti, der auch Projektleiter von Impfen Kanton Zug ist. Das Impfzentrum sei grundsätzlich gut erreichbar und darin seien genügend Sitzplätze vorhanden. «Dies hat sich auch an Tagen bestätigt, an denen wir gegen 1400 Impfungen durchgeführt haben», führt Marti weiter aus.

Bis heute haben sich gegen 240’000 Personen im Impfzentrum Baar impfen lassen und es gab keine Reklamationen betreffend Erreichbarkeit oder Barrierefreiheit. Marti findet:

«Im Kanton Zug stehen sehr gute Angebote im öffentlichen Verkehr zur Verfügung und das Impfzentrum Baar ist grundsätzlich aus dem ganzen Kanton Zug gut erreichbar.»

Die Haltestellen der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) seien in unmittelbarer Nähe zum Impfzentrum.

Mobile Impfteams in Alters- und Pflegeheimen unterwegs

«Auch stehen genügend Rollstühle vor Ort zur Verfügung und unser Personal unterstützt, wo immer Hilfe benötigt wird», so Marti weiter. Ausserdem werden vulnerable Personen in den Alters- und Pflegeheimen mit mobilen Impfteams direkt vor Ort in den Alters- und Pflegeheimen geimpft.

«Im Kanton Zug stehen ausserdem Taxiunternehmen oder das Tixi-Taxi zur Verfügung, welche Personen direkt zum Impfzentrum fahren können», sagt Urs Marti und fährt fort:

«Wir stellen ausserdem erfreut fest, dass einzelne ältere Personen von ihren Familienangehörigen oder Personen aus der Nachbarschaft zum Impfzentrum Baar gebracht werden, was sehr lobenswert ist.»

Die Website «www.corona-impfung-zug.ch» gibt weitere Auskunft zur Erreichbarkeit und Barrierefreiheit des Impfzentrums auf dem Spinnereiareal in Baar. Für Hilfestellungen zur Anmeldung und Auskünfte steht ebenfalls die Hotline 041 531 48 00 zur Verfügung (Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen