Kultur Baar: Chansons von Mani Matter zu dessen 50. Todestag Der nächste Donschtig-Träff in der Rathus-Schüür steht ganz im Zeichen des Matter'schen Liedgutes. Andreas Faessler 19.02.2022, 05.00 Uhr

Andreas Aeschlimann singt Mani Matter. Bid: PD

Fast jedes Kind kennt die Geschichte vom Sidi Abdel Assar aus El Hama, vom armen Eskimo oder vom Zündhölzli, welches am Anfang des Endes der Menschheit hätte stehen können. Die berndeutschen Lieder von Mani Matter über grössere und kleinere menschliche Katastrophen und Abgründe sind legendär, sie gehören unbestritten zum höchsten immateriellen Kulturgut der Schweiz. Was hätte da noch alles dazukommen können, wäre der begnadete Chansonnier und Gitarrist nicht im November 1972 im Alter von erst 36 Jahren viel zu früh bei einem Autounfall ums Leben gekommen ...

2022 jährt sich Mani Matters Tod zum 50. Mal. Aus diesem Anlass widmet der traditionelle Donschtig-Träff in der Baarer Rathus-Schüür seine nächste Ausgabe dem Matter’schen Liedgut. Als spezialisierter Interpret ist Andreas Aeschlimann geladen. Zum Repertoire des freischaffenden Künstlers aus dem Kanton Zürich gehören seit Jahren Mani Matters Lieder, mit denen er bereits an zahlreichen Hommage-Anlässen aufgetreten ist. Andreas Aeschlimann reiht dabei nicht einfach lose ein Matter-Lied ans andere, sondern ordnet sie erzählerisch an, so dass sich ein roter Faden durch das gesamte Programm zieht und den unsterblichen Schweizer Liedermacher gewissermassen biografisch erfasst.

50 Jahre Mani Matter mit Andreas Aeschlimann: Donschtig-Träff in der Rathus-Schüür in Baar am 24. Februar, um 9 Uhr Vormittag. Näheres zum Interpret unter www.aaeschlimann.ch