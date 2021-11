Baar Der Lichterweg kehrt zurück zur Normalität – beinahe Vom 26. November 2021 bis 9. Januar 2022 wird der Baarer Lichterweg rund um die Kapelle Heiligkreuz zum achten Mal Weihnachtsstimmung verbreiten. Auch ein Rahmenprogramm ist dieses Jahr wieder möglich. 04.11.2021, 10.42 Uhr

Der Lichterweg Baar kann auch diesen Winter begangen werden. Bild: PD

Vor einem Jahr waren die Flyer bereits gedruckt, als der Paukenschlag des Bundesrats kam. Er schickte die Schweiz angesichts steigender Corona-Fallzahlen in einen «Lockdown light». Für die Macherinnen und Macher des Lichterwegs Baar bedeutete dies, nochmals über die Bücher zu gehen – und neue Flyer zu drucken. Denn der Lichterweg an sich konnte mit Schutzmassnahmen zwar durchgeführt werden, nicht aber die Rahmenveranstaltungen. Und auch die Schützenstube, die zu Beginn noch Gäste bewirten durfte, musste ihre Türen vor Weihnachten schliessen.

Wenige Schutzmassnahmen: Eigenverantwortung ist angesagt

Dieses Jahr sieht die Situation laut Medienmitteilung des Vereins Lichetrweg Baar entspannter aus: Der Lichterweg wird vom 26. November 2021 bis 9. Januar 2022 zum achten Mal stattfinden können – mit einem Rahmenprogramm. Insgesamt sind neun Veranstaltungen geplant: Vom Eröffnungsapéro über Konzerte, einen Samichlausbesuch, ein offenes Singen oder Geschichtenabende. Da an diesen Anlässen erfahrungsgemäss nie mehr als 500 Personen erscheinen und alles draussen stattfindet, können sie ohne Schutzmassnahmen durchgeführt werden – Eigenverantwortung der Besucherinnen und Besucher sowie genügend Abstand vorausgesetzt.

Schützenstube ist geschlossen

In zweierlei Hinsicht gelten aber nach wie vor Einschränkungen: Wie letztes Jahr herrscht auf dem Lichterweg Einbahnverkehr. Der Weg wird vom Parkplatz des Schützenhauses Wishalde im Uhrzeigersinn (zuerst zur Kapelle Heiligkreuz und dann dem Waldrand entlang zum Waldsofa) begangen. So können Menschenansammlungen verhindert werden. In der Kapelle Heiligkreuz gilt Maskenpflicht, ein Desinfektionsmittelspender steht bereit. Und noch etwas anderes bleibt, wie es in der Mitteilung weiter heisst, gleich wie im Vorjahr: Die Schützenstube ist mangels Pächter dieses Jahr nicht geöffnet.

1500 LED-Lampen fürs Gemüt

Das letzte Jahr hat gezeigt, wie wichtig der Lichterweg mittlerweile für die Gemeinde Baar und die nähere Umgebung ist. Der Besucheransturm war – auch mangels anderer Anlässe – so gross wie noch nie. Das führte auch dazu, dass der Weg teilweise sehr feucht und schlammig war. Es wird deshalb empfohlen, den Kinderwagen zuhause zu lassen und gutes Schuhwerk anzuziehen. Dann erwärmen die 1500 LED-Lampen auf dem knapp 1,5 Kilometer langen Weg am Fuss der Baarburg das Gemüt.

Um den Fortbestand des Lichterwegs zu sichern, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Wer den Lichterweg unterstützen möchte, kann dies vor Ort tun. Es steht ein Spendenkässeli bereit, ebenso können Einzahlungsscheine mitgenommen werden. (haz)

Hinweis: Beim Schützenhaus Wishalde und der Kapelle Heiligkreuz am Fuss der Baarburg. Freitag, 26. November 2021 bis Sonntag, 9. Januar 2022. Jeden Abend ab Einbruch der Dämmerung bis 23 Uhr. Weitere Informationen auf www.lichterweg-baar.ch.