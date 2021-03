Baar Die Abteilung Soziales/Familie wird neu strukturiert Die Gemeinde Baar befasst sich intensiv mit gesellschaftlichen Themen und bietet entsprechende Dienstleistungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bevölkerung an. Das wirkt sich nun auf die Organisation der Verwaltung aus. 16.03.2021, 05.00 Uhr

(haz) Familienergänzende Kinderbetreuung, Alter, Gesundheit, Langzeitpflege, Kinder- und Jugendprojekte, freiwilliger Kindesschutz, Sozialhilfe, Integration: Die Liste der gesellschaftlichen Themen, mit welchen sich der Baarer Gemeinderat und die Verwaltung auseinandersetzen, ist lang – und die einzelnen Themen haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Damit geht einher, dass die Verwaltung – insbesondere die Abteilung Soziales/Familie – stärker gefordert ist und Dienstleistungen erbringen muss, die entsprechendes Know-how verlangen. Der Gemeinderat hat gemäss Medienmitteilung deshalb im Jahr 2019 eine Analyse der Abteilung Soziales/Familie in Auftrag gegeben, um für diese Herausforderungen gewappnet zu sein.