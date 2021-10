Baar Die Chilbi findet statt – in etwas anderer Form Ein Schritt zurück in die Normalität: Vom 13. bis 15. November feiert Baar seine Chilbi – in einer etwas anderen Form und kleiner als gewohnt. Auch der Christchindli-Märt vom 27. November soll stattfinden. 04.10.2021, 14.00 Uhr

«Eine Absage wäre einfacher gewesen, aber wir möchten den Baarerinnen und Baarern nach fast zwei Jahren Pandemie ein Stück Normalität zurückgeben», lässt sich Gemeinderätin Sonja Zeberg-Langenegger in einer Medienmitteilung der Gemeinde Baar zitieren. «Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, die Baarer Chilbi vom 13. bis 15. November gemäss den aktuell geltenden Schutzmassnahmen durchzuführen.»

Karussells, Marroniduft und Zuckerwatte sollen auch zu Zeiten von Corona unter gewissen Einschränkungen möglich sein. Der traditionelle Chilbi-Märt wird wie gewohnt auf der Dorfstrasse stattfinden. Um die Schutzmassnahmen einhalten zu können, werden voraussichtlich weniger Stände aufgestellt, zudem gilt Einbahnverkehr.

Die verschiedenen Chilbi-Beizen, die von Baarer Vereinen geführt werden, können unter den geltenden Richtlinien für die Gastronomie betrieben werden. Das bedeutet, dass nur Zutritt erhält, wer ein gültiges Covid-Zertifikat vorlegt. Dasselbe gilt für die Chilbibahnen. Diese werden voraussichtlich in einem abgesperrten Bereich beim Schwesternhaus aufgestellt. «Wir werden das Angebot an Chilbibahnen verkleinern und legen den Fokus auf Kinder und Familien», wird Sonja Zeberg-Langenegger in der Mitteilung weiter zitiert.

Jetzt wird das detaillierte Schutzkonzept ausgearbeitet

Der Kanton als Bewilligungsbehörde wurde bei den Abklärungen, die Baarer Chilbi in einem kleineren Rahmen und in einer etwas anderen Form durchzuführen, miteinbezogen. Die zuständige Abteilung Liegenschaften/Sport wird nun ein detailliertes Schutzkonzept für die Chilbi erarbeiten und dieses vom Kanton abschliessend bewilligen lassen. Ebenso wird mit den Betreibern der Chilbibahnen, den Marktfahrern sowie den Vereinen, die an der Chilbi jeweils eine Beiz geführt haben, Kontakt aufnehmen.

Auch der Christchindli-Märt findet statt

Bei der Baarer Chilbi soll es nicht bleiben. Der Gemeinderat hat den Grundsatzentscheid gefällt, dass auch der Christchindli-Märt vom Samstag, 27. November, stattfinden wird. Die Erfahrungen mit dem Samschtig-Märt und dem Flohmarkt haben gezeigt, dass Märkte unter den geltenden Schutzmassnahmen gut durchgeführt werden können. Ob und in welcher Form die Weihnachtskonzerte, der Chlausauszug und andere Programmbestandteile des Christchindli-Märts ebenfalls geplant werden können, wird nun im Detail geprüft. (haz)