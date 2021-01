Baar Die erste Dosis im Zuger Impfzentrum ging an einen Neuheimer Kurz nach 9 Uhr – dem offiziellen Start des Impfzentrums – kämpften die Verantwortlichen unverschuldet mit Problemen. Mit einer kleinen Verzögerung konnten die Impfungen verabreicht werden. Marco Morosoli 11.01.2021, 19.30 Uhr

Derzeit läuft auf dem deutsch-französischen TV-Sender Arte eine Dokumentationsreihe mit dem Titel «Geschehen, neu gesehen». Vergangene Ereignisse ordnen die TV-Macher mit dem Wissen von heute neu ein. Welchen Stellenwert dereinst die rapportierten Unpässlichkeiten rund um den Impfstart wider die Coronavirus-Pandemie im Baarer Gewerbepark an der Lorze bekommen, muss offenbleiben. Das Geschehene hier zu erwähnen, ist jedoch angezeigt: Bei der Telefon-Hotline 041 531 48 00 gab es ab 9 Uhr mehr Besetztzeichen als menschliche Stimmen. Vor Ort ist zu hören, dass sich sehr viele Zuger telefonisch meldeten. Ein Phänomen, dass jüngere Semester kennen, wenn es darum geht, Konzert-Tickets zu ergattern.

Jonas Zollinger, der Direktor der AndreasKlinik Cham, bestätigte denn auch den Vorgang. Der Ansturm der ersten Stunden war unmöglich zur Zufriedenheit aller zu bewältigen. Sämtliche Mitarbeitenden der Termin-Hotline haben mit grossem Engagement so viele Anrufende wie möglich bedient. Die Termin-Hotline werde bei anhaltender hoher Nachfrage entsprechend ausgebaut werden. Die Online-Terminbuchungen auf der Impfwebsite des Kantons www.corona-impfung-zug.ch waren aufgrund einer technischen Anpassung des Softwarelieferanten ab 9.20 statt 9 Uhr möglich. Die Website mit sämtlichen Informationen rund um die Impfung stand jedoch jederzeit zur Verfügung. Die Termin-Hotline konnte auch bereits Termine einbuchen.

Jonas Zollinger räumte dieses temporäre Ärgernis ein. Wollte dann aber noch erwähnt haben, dass er ansonsten sehr zufrieden mit dem Start ist und nicht beispielsweise die Website abgestürzt sei. Aber:

«Wir lernen jeden Tag dazu.»

Ein Neuheimer wurde als Erster im Zentrum geimpft

Diese Hindernisse übersprang der Neuheimer Mario Polli (84) allesamt mit Erfolg. Der Rentner kam mit seiner Ehefrau zum Impfen. Nach einer ersten Überprüfung der Personalien bei der Eintrittskontrolle durchlief das Rentner-Ehepaar die protokollarisch festgelegten Fixpunkte. Die Eingaben erfolgen dabei weitgehend elektronisch. Wie Jonas Zollinger erklärte, sind diese notwendigen Vorgänge für die Impfung aber auch weiterhin handschriftlich erfassbar. Es gälte dabei genaues Arbeiten, denn es dürfe nicht geschehen, dass dereinst, wenn mehrere Impfstoffe verfügbar sind, die falschen gespritzt würden. Jede Handlung muss gemäss dem Zuger Impfprotokoll zweifelsfrei ablaufen.

Auf die Frage, ob er sich selber für den Impftermin angemeldet habe, entgegnete Mario Polli: «Mein Sohn hat uns geholfen.» Impfwillig dürften die Senioren schon gewesen sein, denn sie hätten sich bereits beim Hausarzt für die zwei Stiche wider den Coronavirus gemeldet. Die beiden Stiche scheinen den Pollis aus Neuheim nichts auszumachen. Schon kurz nachdem sie sich im Ruheraum auf die Stühle setzten, reden sie schon wieder mit anwesendem Personal. Noch ist es ruhig, aber das nächste Ü75-Ehepaar wartet bereits auf die Verabreichung der ersten Portion Impfstoff. Noch ist es ruhig im Impfzentrum des Kantons Zug. Hektik kann auch gar nicht aufkommen, denn zur Zeit wird erst alle 10 Minuten ein Termin vergeben.

Jonas Zollinger, der Direktor der AndreasKlinik, zeigt dann auf die weiteren, noch unbenutzten Impfbahnen: «Der Kanton Zug hat bis Ende Januar 2021 6000 Impfdosen des zurzeit zugelassenen Impfstoffes zur Verfügung. Seit dem 23. Dezember 2020 sind bereits mobile Teams in den Alters- und Pflegeheimen unterwegs. Einzelne Senioren aus diesem Segment stehen bereits jetzt vor dem zweiten Impftermin.»

Zollinger vermerkt auch, dass «bereits alle Termine für die nächsten zehn Tage gebucht» sind. Im Augenblick ist die Verfügbarkeit von Impfdosen der Taktgeber. Es werde aber, so ist verschiedenen Medien zu entnehmen, bald mit weiteren Zulassungen von Impfstoffen zu rechnen. Von diesen bekommt dann der Kanton Zug wieder ein seiner Einwohnerzahl entsprechendes Kontingent. Erwähnenswert ist noch, dass auch jüngere Zugerinnen und Zuger sich bereits jetzt – oder in den nächsten Tagen und Wochen – für die Coronavirus-Impfung registrieren können. Sie erhalten dann einen Hinweis, wann sie im Baarer Norden zum Stechen kommen dürfen. So bleibt auch noch genügend Zeit, um sich die Antworten für das Anmeldeprozedere gut überlegen zu können. Es ist dann auch sicher, die notwendigen Ausweise griffbereit zu haben. Wie beim Doktor, geht ohne die Krankenkassenkarte nichts.

Das Geschehen ist einzigartig

Der AndreasKlinik-Direktor Jonas Zollinger gibt sich zudem zuversichtlich, dass das innerhalb von knapp zwei Monaten gemeinsam mit dem Zuger Kantonsspital auf die Beine gestellte Impfzentrum seinen Betrieb planmässig hochfahren kann. Der Betrieb ist gut angelaufen, was ihn sehr freut. Denn alles, was jetzt in Baar geschieht, ist einzigartig. Eine Blaupause gab es nicht.

Derweil macht sich die Zuger Gesundheitspolitik Gedanken, wie er Unschlüssige noch von den zwei Stichen überzeugen kann:

«Der Kanton Zug setzt auf sachliche und transparente Aufklärung der Bevölkerung. Wer diese Güterabwägung vornimmt und sich die verfügbaren Informationen anschaut, wird zum Schluss kommen, dass die Impfung tatsächlich vor dem Coronavirus schützt.»

Jonas Zollinger spielt einen anderen Trumpf aus: «Zwei Wochen nach der ersten Impfung schützt diese bereits zu einem bestimmten Grad vor dem Virus.» Wie lange der Schutz nach dem zweiten Stich anhalte, sei noch ungewiss.