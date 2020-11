Baar Die Kalendertürchen des Kulturadvents bleiben heuer geschlossen Am heutigen 1. Dezember 2020 hätte sich traditionellerweise mit einer kulturellen Überraschung im Dachstock des Schwesternhauses das erste Türchen des Kulturadventskalenders öffnen sollen. 30.11.2020, 18.00 Uhr

Dieses Jahr bleiben die Kalendertürchen des Kultadvents geschlossen. Im Bild eine Überraschung aus dem letzten Jahr.

Bild: Maria Schmid, (Baar, 10. Dezember 2019)

(haz) Dies wird leider nicht möglich sein und die dreiundzwanzig Kulturadventskalendertürchen bleiben in diesem Jahr geschlossen. Nach Gesprächen, Beobachten der Entwicklungen der Pandemie und unter Berücksichtigung der Vorschriften und der daraus erforderlichen Massnahmen und nach Abwägen der Risiken hat sich gezeigt, dass dieser Entscheid unumgänglich ist. Da auch die intensive Suche nach Möglichkeiten die 23-tägige Veranstaltungsreihe „Kulturadventskalender Baar“ in einer andern oder verkürzten durchzuführen erfolglos blieb, entschied sich das Veranstaltungsteam den Kulturadventskalender in seinem sechsten Jahr auszusetzen.