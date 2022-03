Baar Die KMU-Ausstellung findet dieses Jahr im Sommer statt Vom 24. bis 26. Juni führt der Gewerbeverein Baar getreu dem Drei-Jahres-Rhythmus die mittlerweile neunte Auflage durch. Das Jahr passt also, das Datum hingegen ist ungewöhnlich. 09.03.2022, 10.13 Uhr

Die letzte KMU-Ausstellung in Baar fand im März 2019 statt. Bild: Maria Schmid

Für den Gewerbeverein Baar war im vergangenen Herbst bald einmal klar, dass die Durchführung der 9. Baarer KMU-Ausstellung kaum möglich sein würde. Geplant war sie vom 18. bis 20. März. Anstatt sich für eine Absage zu entscheiden, hat das Organisationskomitee unter der Leitung von Arno Matter nach Alternativen gesucht – und nach längerer Suche gefunden.

Die Messe, an der sich jeweils über 100 Baarer Firmen – vom Einmannbetrieb bis zum Grossunternehmen – präsentieren, wird auf den Sommerstart verschoben und findet laut einer Mitteilung neu vom 24. bis 26. Juni in der Waldmannhalle und den beiden Wiesental-Turnhallen statt.

Flexibilität ist vonnöten

Die Baarer Firmen werden in diesen Tagen angeschrieben, damit sie sich für die Messe anmelden und ihren Stand vorbereiten können. «Das ist sportlich», sagt Arno Matter. «Aber das Baarer Gewerbe hat insbesondere in den vergangenen zwei Jahren, aber auch früher bewiesen, wie flexibel und innovativ es ist.»

Vom Rahmenprogramm ist bereits bekannt, dass am Sonntag um 9 Uhr eine Jodlermesse gefeiert wird. Die Ausstellung wird am Freitag, 24. Juni, um 17 Uhr eröffnet. Bis 22 Uhr bietet sich die Gelegenheit, durch die drei Hallen zu schlendern. Am Samstag ist die Messe von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Gastronomieangebote sind am Freitag und Samstag bis 23 Uhr sowie am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. (bier)