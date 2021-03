Baar Die Sperrung der Brücke Südstrasse zeigt Wirkung: Der Verkehr wird weniger Seit August 2020 ist die Fahrt über die Brücke Südstrasse, die den Oberneuhof mit der Altgasse verbindet, für den Durchgangsverkehr verboten. Messungen zeigen nun, dass die Verkehrszahlen wie erhofft deutlich abgenommen haben. 08.03.2021, 14.04 Uhr

(haz) Die Brücke über die Südstrasse ist ein Nadelöhr, wo es immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen ist: Die Brücke dient dem öffentlichen Verkehr, ist eine kommunale Fussgängerverbindung und eine kantonale Radstrecke. Zudem ist sie die Lastwagen-Zufahrt zum Gebiet Altgasse, da die Unterführung unter den SBB-Gleisen hindurch zu niedrig ist. Nicht zuletzt war sie ein beliebter Schleichweg vom Oberneuhof ins Dorfzentrum – mit Betonung auf «war»: Um die Verkehrsbelastung und damit das Gefahrenpotenzial zu verringern, hat der Gemeinderat im August 2020 deshalb eine temporäre Verkehrsanordnung beschlossen. Seit rund einem halben Jahr ist die Brücke für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt, nur der Zubringerdienst ist gestattet.

Deutliche Reduktion

Die Verkehrsplaner sind laut Medienmitteilung der Gemeinde Baar davon ausgegangen, dass mit der Sperrung der Schleichverkehr in der Morgenspitzenstunde um 40, in der Abendspitzenstunde um 60 Prozent reduziert werden kann. «Nun haben Messungen gezeigt, dass wir die erhoffte Reduktion nahezu erreichen», lässt sich Zari Dzaferi, Abteilungsvorstand Sicherheit/Werkdienst,in der Mitteilung zitieren. Morgens hat der Verkehr in der Spitzenstunde von 245 auf rund 170 Fahrzeuge abgenommen, am Abend von 429 auf rund 200. Das entspricht einer Reduktion um über 30 Prozent am Morgen und über 50 Prozent am Abend. Die generelle Verkehrsabnahme wegen der Corona-Pandemie ist dabei vernachlässigbar. Gemäss den Zahlen des Bundesamts für Strassen hat der Verkehr auf dem nationalen Strassennetz in den Monaten Oktober, November und Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 3 bis 6 Prozent abgenommen.

«Die Messungen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagt Gemeinderat Zari Dzaferi. Die Entwicklung der Verkehrszahlen wird weiterhin beobachtet, insbesondere nach der Eröffnung der Tangente Zug/Baar im Juni 2021. Im Sommer 2021 wird der Gemeinderat entscheiden, ob die zunächst für ein Jahr angeordnete Sperrung für den Durchgangverkehr verlängert wird. Dasselbe gilt für die Tempo 30-Zone, die zeitgleich eingeführt worden ist.

Verkehrszählung auf der Brücke Südstrasse

Es wurden jeweils die Fahrzeuge gezählt, die an Werktagen während der genannten Stunde die Brücke überqueren. Im Dezember 2020 ist nur bis am 18. Dezember gemessen worden. Die Prozentzahlen beziehen sich auf den Ausgangswert vom September 2019.