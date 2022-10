Baar Diese Polizeikontrolle lohnte sich: Ein Mann sass alkoholisiert und ohne Führerausweis am Steuer In Walterswil stoppte die Zuger Polizei am Samstagmorgen einen 33-Jährigen, der mit über 1.88 Promille Alkohol im Blut und ohne Führerausweis unterwegs war. 23.10.2022, 15.57 Uhr

Bei der Sihlbruggstrasse in Walterswil (Gemeinde Baar) stoppte die Zuger Polizei am Samstagmorgen kurz vor 4.30 Uhr einen Autofahrer, so eine Medienmitteilung. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige 1,88 Promille im Blut hatte, das entspricht 0.94 mg/l Alkohol im Blut. Ausserdem konnte er keinen gültigen Führerausweis vorweisen. Dafür wird er sich bei der Zuger Staatsanwaltschaft verantworten müssen. (se)