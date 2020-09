Baar: Ein Unfall, zwei Aussagen – die Zuger Polizei sucht Zeugen Auf der Marktgasse ist gestern Abend ein Rennradfahrer gestürzt. Da ein Autofahrer in den Vorfall involviert und die Aussagen unterschiedlich sind, sucht die Polizei Zeugen. 04.09.2020, 09.12 Uhr

(mua) Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend (3. September ), um 18.15 Uhr. Ein 33-jähriger Rennradfahrer fuhr laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden auf der Marktgasse rechts an der stockenden Fahrzeugkolonne vorbei. Gleichzeitig beabsichtigte ein 48-jähriger Autofahrer, von der Marktgasse nach rechts in Richtung Schulhaus abzubiegen. In der Annahme, der Fahrzeuglenker sehe ihn nicht, bremste der Zweiradlenker so stark ab, dass er zu Fall kam, heisst es weiter in der Mitteilung. Dabei verletzte er sich leicht.