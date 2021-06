Baar: Der legendäre Rektor Urban Bossard geht in Pension

Baar Er kannte alle 300 Lehrpersonen beim Namen: Rektor Urban Bossard verabschiedet sich nach 29 Jahren Urban Bossard wurde wegen seiner Weitsicht und seines Humors geschätzt. Jetzt geht der langjährige Rektor in Pension. Sein Engagement für die Bildung ist damit aber nicht zu Ende. Rahel Hug 30.06.2021, 05.00 Uhr

Bild: Maria Schmid (Baar, 22. Juni 2021)

«Wir wollen den jungen Menschen die Überzeugung mitgeben und vorleben, dass es sie wirklich braucht! Heute und morgen. Und dass es bereits heute auf sie ankommt.» Dies war die Vision von Urban Bossard, als er im Jahr 1992 als Rektor in Baar angefangen hat. Und mit diesen Worten verabschiedet er sich nun von seinen Kolleginnen und Kollegen nach 29 Jahren in den Ruhestand. In der letzten Ausgabe des Schulheftes «Campus» schreibt Bossard zudem: «Es war eine wunderbare Zeit. Ich gehe als Bereicherter weiter.»

Urban Bossard hat in Fribourg, Paris und Stanford (USA) studiert. Er hat ein Lizenziat in Theologie und Philosophie sowie einen Abschluss als Sekundarlehrer. Bereits in jungen Jahren übernahm er die Leitung einer pädagogischen Einrichtung: Mit 28 wurde er Rektor am Kollegium St.Michael in Zug, wo er neun Jahre lang wirkte und den Übergang von einer von Priestern geführten Schule zu einer modernen Privatschule gestaltete. «Das war eine spannende Zeit», blickt er heute zurück. «Aber es hat mich immer gereizt, eine öffentliche Schule zu führen.» Denn dort entscheide nicht die finanzielle Situation über den Zugang, sondern es seien alle möglichen Kinder vertreten.

Er erwähnt in diesem Zusammenhang den hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in Baar: Es sind fast 40 Prozent. Diese Vielfalt an kulturellen Hintergründen habe er stets als Bereicherung empfunden. «Es ist uns gelungen, als Schule eine Haltung zu entwickeln, die zu dieser Unterschiedlichkeit Ja sagt.»

Seine Zeit war von einem sprunghaften Wachstum geprägt

Als Urban Bossard startete, besuchten rund 1600 Kinder und Jugendliche die Schulen Baar. Heute sind es über 2200. Es ist ein sprunghaftes Wachstum, das er miterlebt hat – und das er als «grosse Herausforderung» bezeichnet. Nicht nur was den Ausbau der Schulinfrastruktur betrifft, sondern auch die innere Entwicklung. Zu Beginn habe es mehrere Spezialklassen gegeben für Lernbehinderte, nennt er ein Beispiel.

«Diese Kinder sind heute in der Regelklasse mit besonderer Förderung integriert und in hohem Masse akzeptiert.»

Früher habe eine Lehrperson fast alle Herausforderungen allein getragen, heute erhalte sie Unterstützung durch ein breites Netz von weiteren Fachleuten. «Das macht es einfacher, auf die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Kindes einzugehen, was aus meiner Sicht eine grosse Errungenschaft ist», sagt Bossard.

Als Meilensteine in seiner Zeit als Rektor bezeichnet der bald 65-Jährige die Einführung von Blockzeiten als erste Zuger Gemeinde im Schuljahr 2004/2005. Auch die modulare Tagesschule, die in ihrer heutigen Form seit 2012 existiert und 2017/2018 auf die Randzeiten am Morgen ausgeweitet wurde, ist für ihn ein Erfolgsmodell. In seine Zeit fiel auch der Neubau eines zweiten Oberstufenschulhauses: Die Oberstufenschule Sennweid wurde 2001 eingeweiht. Eine Herzensangelegenheit ist für Urban Bossard das 2019 lancierte Projekt «Time-in», das Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten die Gelegenheit einer Auszeit vom Regelunterricht gibt. Ergänzend dazu wird bei «Time-in» mit den Eltern, der Klassenlehrperson und der Klasse gearbeitet.

Gemeinsam Wichtiges entwickeln

Die Schulen Baar sind in vier Schulkreise eingeteilt, wo in 124 Klassen rund 300 Lehrpersonen unterrichten. Dazu kommen die Lehrpersonen der Musikschule und die Angestellten der Schulergänzenden Betreuung. Wie ist es Urban Bossard bei dieser Grösse gelungen, den persönlichen Kontakt zu gewährleisten? Die Frage, ob er alle beim Namen kennt, bejaht er.

«Das ist für mich ausschlaggebend. Bei einer Konferenz habe ich jeweils jedem und jeder die Hand gegeben und ihn oder sie beim Namen genannt.»

Die Schulen Baar bestünden aus einer «tollen Crew», sagt Bossard: «Ich bin 29 Jahre geblieben, weil ich in der Gemeinde Baar die Möglichkeit hatte, gemeinsam mit den Schulleitungen und den Lehrpersonen Wichtiges zu entwickeln. Hier herrscht eine offene Gesprächskultur, es ist ein Miteinander.» Die gute Stimmung zeige sich auch in der tiefen Fluktuationsrate. An Bossard geschätzt haben die Baarer Lehrerinnen und Lehrer seinen Humor, seine Weitsicht, seine inspirierende Art und die Fähigkeit, «wenn es stürmt, Übersicht zu bewahren», wie es in einem Abschiedstext im «Campus» heisst.

Das letzte Schuljahr von Urban Bossard war von der Pandemie geprägt. In dieser Zeit der Distanz sei es den Schulen Baar gelungen, trotz allem eine Struktur zu schaffen und wichtige Beziehungen aufrechtzuerhalten. «Was ich gesehen habe, hat mich beeindruckt», erzählt Bossard. Er berichtet von einer Kindergartenlehrerin, die in der Phase des Fernunterrichtes für jedes Kind eine individuell gestaltete Kiste mit Spiel- und Malsachen vorbereitet und mit einem Leiterwagen nach Hause gebracht hat. «Es war eine anspruchsvolle Zeit, aber auf der menschlichen Ebene eine gute Erfahrung», fasst er zusammen.

Privates Engagement für eine Schule in Indien

Die Nachfolge von Urban Bossard wird Paul Stalder am 1. August antreten. Als Bildungsrat des Kantons Zug, in dem Bossard seit 2000 Einsitz nimmt, wird er weiter amten – und sich auch privat für die Bildung engagieren: Denn die Leidenschaft von Bossard gilt der öffentlichen Schule – nicht nur hier in Baar, sondern auch im Ausland. Seit mehreren Jahren begleitet er Bildungsprojekte in anderen Ländern, aktuell unterstützt er den Aufbau einer Schule im Norden Mumbais.

Kindern, die wegen eines Staudammprojekts umgesiedelt wurden, soll dadurch der Zugang zu Bildung und insbesondere zur englischen Sprache ermöglicht werden. Eine indische Organisation realisiert den Bau, Urban Bossard und seine Frau unterstützen das Projekt. Von seinen Reisen nach Indien kehre er stets demütig zurück, sagt der abtretende Baarer Rektor. «Der riesige Hunger dieser Kinder nach Bildung fasziniert mich. In der Schweiz haben wir hervorragende Schulen, was nicht selbstverständlich ist. Unserem Bildungssystem gilt es, Sorge zu tragen.»