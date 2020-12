Baar erhält neuen Vize-Gemeindeschreiber Per 1. Januar 2021 übernimmt der Richterswiler Urs Tanner die Leitung der Abteilung Präsidiales/Kultur der Einwohnergemeinde Baar und damit die Funktion des Vize-Gemeindeschreibers. Er folgt auf Severin Bättig, der die Gemeinde nach knapp vier Jahren verlässt. Andreas Faessler 04.12.2020, 11.13 Uhr

Urs Tanner

(fae) Der 57-Jährige Urs Tanner (Bild) folgt auf Severin Bättig, der eine neue Herausforderung als Gemeindeschreiber in Muri AG antreten wird. Mit Urs Tanner gewinnt die Einwohnergemeinde Baar einen erfahrenen neuen Abteilungsleiter und Vize-Gemeindeschreiber. Der Richterswiler war die letzten knapp fünf Jahre als Gemeindeschreiber im zürcherischen Buchs tätig. Zuvor nahm er verschiedene Funktionen in öffentlichen Verwaltungen insbesondere im Sozialbereich wahr. Der Betriebsökonom FH hat sich im Verwaltungswesen weitergebildet und absolvierte 2015 das Diploma of Advanced Studies als Gemeindeschreiber.