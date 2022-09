Baar - FDP und SVP ziehen Motion für eine direkte Partizipation der Steuerzahler an Ertragsüberschüssen zurück

FDP und SVP ziehen Motion für eine direkte Partizipation der Steuerzahler an Ertragsüberschüssen zurück

FDP und SVP haben in einer Motion eine direkte Partizipation der Steuerzahler an Ertragsüberschüssen gefordert. Der Gemeinderat hat den Vorstoss als nicht motionsfähig erklärt, wird ihn aber in einer anderen Form umsetzen.