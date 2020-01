Baar: Feuerwehreinsatz wegen Gasgeruch In einem Mehrfamilienhaus in Inwil haben Anwohner Gasgeruch festgestellt. 20 Personen wurden vorsorglich evakuiert. 20.01.2020, 08.32 Uhr

Am Sonntagabend roch es in einem Baarer Mehrfamilienhaus nach Gas. Bild: Zuger Polizei

(vv/pd) Am Sonntagabend, kurz vor 18:15 Uhr, meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses «Am Rainbach» in Inwil (Gemeinde Baar), dass es in der Liegenschaft komisch rieche, wie die Zuger Polizei mitteilt. Durch die ausgerückten Spezialisten konnte kurze Zeit später festgestellt werden, dass es sich um austretendes Gas handelt, welches aus einem Kellerabteil ins Treppenhaus gelangte.