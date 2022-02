Baar Friedensrichterwahl: Rahel Wobmann soll Rolf Bedognetti ersetzen Rahel Wobmann-Feuchter wird von der FDP Baar für das Amt als Friedensrichterin nominiert. Ein Ersatz wird notwendig, da der langjährige Friedensrichter Rolf Bedognetti zurücktreten wird. Zudem komplettiert Reto Leutenegger die Liste für den Kantonsrat. 03.02.2022, 09.09 Uhr

An der online durchgeführten Mitgliederversammlung wurde Rahel Wobmann-Feuchter laut Medienmitteilung der Ortspartei einstimmig und mit virtuellem Applaus für das Amt als Stv. Friedensrichterin portiert. Die Wahl wurde notwendig, weil der bisherige Amtsinhaber, Rolf Bedognetti, nach 13 Jahren dieses per Ende April niederlegt. Bedognetti wird zu diesem Zeitpunkt über 600 Schlichtungsverfahren für die Gesellschaft geführt haben.

Rahel Wobmann-Feuchter. Bild: PD

Rahel Wobmann ist 37 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines siebenjährigen Sohnes. Sie ist in Baar geboren und der Gemeinde seither treu geblieben. Ihr Leistungsausweis beinhaltet einen Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften an der Universität Luzern und eine mehrjährige Tätigkeit als Leiterin Inkasso und Mitglied der Geschäftsleitung. Ihre Freizeit widmet sie der Familie, welche mit einem ausgeprägten Fasnachtsfieber ausgestattet ist, sowie sportlichen Aktivitäten und Reisen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die FDP Baar hat für den Kantonsrat schon früh sieben valable Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Der noch offene Listenplatz wird durch Reto Leutenegger, 41, besetzt. Auch er wurde durch die Versammlung einstimmig nominiert. Leutenegger ist seit Jahren in führenden Positionen in der E-Mobilität tätig. Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern und bestens in Baar verwurzelt. Er bringt eine ausgewiesene Expertise in den Bereichen Mobilität, Energie sowie Sicherheit mit. (haz)