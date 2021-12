In Baar ist man auf die Weihnachtszeit eingestimmt worden

Baar Gelungene Einstimmung auf die Weihnachtszeit Die Big Band Zug und der Baarer Thomas Inglin bezaubern das Publikum mit ihrer Christmas Show. Martin Mühlebach 05.12.2021, 15.15 Uhr

Die Big Band Zug ist in ihrem Element. Bild: Roger Zbinden (Baar, 4. Dezember 2021)

Der weihnachtlich geschmückte Saal in der Baarer Ziegelhütte war bis auf den letzten Platz besetzt, als die Big Band Zug am Samstagabend ihre diesjährige Christmas Show mit «Joy To The World» schwungvoll eröffnete. Unter der Einhaltung der Covid-Schutzmassnahmen kam das Publikum danach in den Genuss eines abwechslungsreichen, besinnlichen und bezaubernden vorweihnachtlichen Programms.

Unter der Leitung der deutschen Bandleaderin, Komponistin und Pianistin Claudia Döffinger lief die Big Band Zug zur Höchstform auf. Mit «Santa Claus Is Comin’ To Town» von J. Fred Coots und Haven Gillespie» oder «I’ve Got You Under My Skin» von Cole Porter verzückte die Big Band Zug das Publikum, ehe es mit «Mr. Bojangles» von Jerry Jeff Walker zur Pause bat.

Nachdenkliches auf lustige Art übermittelt

Zwischen den Musikeinlagen bereicherte der Baarer Thomas Inglin die Christmas Show mit humorvollen, nachdenklich stimmenden weihnachtlichen Kurzgeschichten. Als er «Die Kerze, die nicht brennen wollte, weil sie meinte: Wer brennt, verbrannt und ist tot» in einwandfreiem Deutsch vorlas, vermochte eine Frau ein geräuschvolles Lachen nicht mehr zu unterdrücken. Und als die Geschichte mit den Worten «Man ist das, was man von sich macht» endete, nickte die Frau zustimmend mit ihrem Kopf.

Auch das Dekor im Ziegelhütte-Saal ist weihnachtlich. Bild: Roger Zbinden (Baar, 4. Dezember 2021)

Nach der Pause eröffnete die Big Band Zug den zweiten Programmteil mit «Jingle Bells» von James Pierpont. Es folgten weitere mitreissende Kompositionen bis der offizielle Konzertteil mit «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carey und Walter Afanasieff zu Ende ging. Viel zum ausgezeichneten Gelingen der Christmas Show trug auch der Zürcher Singer-Songwriter Tobias Carshey bei, der das Konzert mit beeindruckenden Gesangseinlagen bereicherte. Wie nicht anders zu erwarten war, applaudierte das Publikum frenetisch, bis es mit «Yo Tannenbaum» und «Melodies From Heaven» mit zwei Zugaben verwöhnt wurde.

Tobias Carshey verabschiedete die zufrieden strahlende Zuhörerschaft mit den Worten:

«Wenn es euch so viel Freude und Spass gemacht hat, wie den Protagonisten der Christmas Show, dann haben sich unsere Erwartungen vollumfänglich erfüllt.»

Beim Verlassen des Saals fielen Sätze wie «Ich hätte noch stundenlang zuhören können». Diese Worte sind nachvollziehbar, denn die Christmas Show vermochte in jeder Hinsicht zu überzeugen.