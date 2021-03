An der Gemeindeversammlung vom 16. März fällten die 128 Stimmberechtigten folgende Entscheidungen: Das Protokoll wurde genehmigt; der Kauf des Grundstücks in Inwil wurde beschlossen; der Baukredit für die Aufwertung der Aussenflächen des Schwimmbad Lättich wurde angenommen; die Interpellation zur Notfallbetreuung in der Altersbetreuung wurde zur Kenntnis genommen.