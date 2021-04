Baar Grosser Corona-Ausbruch im Pflegezentrum: Schuld daran war anscheinend ein Wunsch von Angehörigen 13 Bewohner und sieben Angestellte sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies laut der Geschäftsleiterin, nachdem die Besuchsvorschriften gelockert worden waren. Raphael Biermayr 20.04.2021, 16.30 Uhr

Das Pflegezentrum Baar ist derzeit nicht jedem zugänglich. Bild: Maria Schmid (19. April 2021)

Viele erfreuen sich dieser Tage der Lockerungen der Coronamassnahmen, die Gedanken an Lockdowns sind weit weg. Nicht so im Pflegezentrum Baar. Dort gilt seit letztem Freitag nach eigenen Angaben erstmals überhaupt ein Besuchsverbot. 20 Personen – 13 Bewohner und sieben Mitarbeiter – haben sich mit Covid-19 angesteckt, teilt die Institution auf Anfrage mit. Dies indirekt «aufgrund Druckausübung von einzelnen Angehörigen bei der GD Zug», also der kantonalen Gesundheitsdirektion, schreibt die Geschäftsleiterin Stephanie Schär.