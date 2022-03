Baar: SVP schlägt Hans Küng für den Gemeinderat vor

Baar Hans Küng soll für die SVP in den Gemeinderat einziehen Der Vorstand schlägt der Parteiversammlung den bisherigen Kantonsrat für die Wahl in den Gemeinderat vor. 21.03.2022, 14.59 Uhr

Hans Küng. Bild: PD

Der Vorstand der SVP Baar schlägt seinen Mitgliedern einstimmig Hans Küng (31) für die Wahl in den Gemeinderat vor, wie die Partei mitteilt. Die Nominationsversammlung findet am 5. April statt. Hans Küng lebt mit seiner Partnerin an der Inwilerstrasse in Baar und arbeitet bei der Migros-Genossenschaft Zürich als Produkteverantwortlicher für den Bereich Fleischwaren. Zuvor hat er eine Weiterbildung als Verkaufs- und Marketingfachmann absolviert. Aufgewachsen ist Hans Küng in Allenwinden. In seiner Freizeit turnt Hans Küng seit mehr als 20 Jahren als Aktivmitglied beim STV Allenwinden und als Vorstandsmitglied und Festwirt der Fasnachtsgesellschaft Faschall gestaltet er die fünfte Jahreszeit mit.

Bei den Gesamterneuerungswahlen vom Oktober 2018 wurde Hans Küng in den Kantonsrat gewählt. Er ist Mitglied der kantonsrätlichen Kommission für Gesundheit und Soziales und seit Ende 2018 amtet er als Vorstandsmitglied im Verein «Drogenforum Zug», das Hilfeeinrichtungen für Drogenabhängige wie das Lüssihaus und die Zuger Opiat-Abgabe in Baar betreibt. «Mit Hans Küng erhält der Baarer Gemeinderat eine Vertretung für den Büezer und Unternehmer», schreibt die Partei. Sein Ziel sei es, dass die Baarer Bevölkerung, die Unternehmen sowie Organisationen und Vereine von einer «effizient und kundenfreundlich geführten Gemeindeverwaltung» profitieren. Besonders am Herzen liegen Hans Küng die ortsansässigen KMU. «Gerne möchten wir unsere Verantwortung wahrnehmen und auch im Gemeinderat wieder vertreten sein», wird Kantonsrat Michael Riboni, Wahlkampfleiter, zitiert. Die SVP ist im Gemeinderat seit 2018 nicht mehr vertreten. (rh)