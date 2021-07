Pandemie: Weniger Auflagen im Schwimmbad Lättich

Baar Im Schwimmbad Lättich ist ab Freitag keine Reservation mehr nötig – aber die Kontaktdaten aller werden erfasst Dank der vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen gelten weniger Auflagen. 01.07.2021, 09.44 Uhr

(bier) Ab Freitag, 2. Juli, gelten im Hallen- und Freibad Lättich laut einer Mitteilung der Gemeinde Baar weniger pandemiebedingte Auflagen. Die Personenbeschränkung sei hinfällig. Eine Platzreservation für das Hallenbad im Vorfeld ist deshalb nicht mehr nötig. Zudem dürfen Badegäste wieder frei zwischen Hallen- und Freibad wechseln. Die Abstands- und Hygieneregeln jedoch bleiben bestehen: Sowohl im Hallen- als auch im Freibad ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. In allen Innenbereichen gelte zudem eine Maskenpflicht, es sei denn, man hält sich in einem der Becken auf.

Neu ist, dass alle Badegäste – bei Familien reicht laut Mitteilung eine Person – ihre Kontaktdaten hinterlegen müssen. Badegäste können ihre Kontaktdaten kurz vor dem Besuch mit dem Smartphone erfassen. Dafür muss ein QR-Code gescannt werden, der auf der Website aufgeschaltet sowie vor dem Eingang zum Hallen- und Freibad Lättich an mehreren Orten prominent platziert sei. Wer kein Smartphone hat oder unsicher ist, kann sich an das Personal an der Kasse wenden. Inhaber einer Jahreskarte, eines Drei- oder eines Sechs-Monatsabonnements müssten sich laut der Gemeinde nicht registrieren.