Baar In diesem Co-Working-Space fühlt man sich in die Schweizer Bergwelt versetzt In einem leer stehenden Gewerberaum in Baar hat sich Unternehmer Arno Matter kreativ ausgetobt. 35 Arbeitsplätze können online gebucht werden, alles funktioniert vollautomatisch. Noch hält sich die Nachfrage in Grenzen. Rahel Hug 29.03.2021, 05.00 Uhr

Der Baarer Malermeister Arno Matter hat die Coronapandemie zum Anlass genommen, gemeinsam mit seinem Team ein kreatives Projekt in die Tat umzusetzen. Er ist überzeugt: «Mehr denn je muss ein Unternehmer Ressourcen erkennen und trotz der aktuell schwierigen Zeit etwas Positives bewirken.» Am Firmensitz der Maler Matter AG an der Altgasse 63 ist in den letzten Monaten ein Co-Working-Space der besonderen Art entstanden. Wer sich hier einen Arbeitsplatz mietet, blickt nicht auf weisse und sterile Bürowände oder auf das Chaos im Homeoffice, sondern auf Bergpanoramen und spektakuläre Sonnenuntergänge.