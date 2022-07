Baar Kurioser Unfall in Allenwinden: Auto und Motorrad verunfallen auf gleicher Strecke Bei einem Unfall in Baar haben sich ein Auto- und ein Motorradlenker verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. 27.07.2022, 15.12 Uhr

Das Motorrad kam im Wiesland zum Stillstand und das Auto krachte gegen eine Kapelle (im Hintergrund). Bild: Zuger Polizei

Ein Autolenker fuhr am Dienstagabend bergwärts in Richtung Dorf während ein Motorradfahrer von Allenwinden in Richtung Neuägeri unterwegs war. Nach der Bushaltestelle St. Meinrad verunfallten aus noch ungeklärten Gründen beide, teilt die Zuger Polizei am Mittwoch mit.