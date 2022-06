Mädchen nach Badeunfall im Lättich im Spital verstorben

Baar Mädchen nach Badeunfall im Freibad Lättich im Spital verstorben Vergangene Woche musste ein vierjähriges Mädchen aus dem Nichtschwimmerbecken im Lättich geborgen werden. 23.06.2022, 08.53 Uhr

Das Schwimmbad Lättich. Bild: Stefan Kaiser

Am Dienstagabend des 14. Juni ist im Freibad Lättich ein Mädchen verunfallt. Die Vierjährige musste reanimiert und mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden. Acht Tage später, am Abend des 22. Juni, ist das Mädchen im Spital verstorben. Das teilt die Zuger Polizei mit.