Baar Mann schiesst mit Gewehr auf Vogel und wird verhaftet Am Freitagmorgen hat ein Mann mit einem Kleinkalibergewehr auf einen Vogel geschossen. Der Schütze konnte wenig später festgenommen werden. 20.08.2021, 17.04 Uhr

Am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine Meldung ein, dass im Bereich der Zugerstrasse in der Gemeinde Baar geschossen wurde. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte bereits eine Stunde später einen Mann festnehmen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.

Der 79-Jährige gab an, von seinem Wohnort aus auf einen Vogel geschossen zu haben. Das Tier wurde vom Schuss getötet. Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte für vier weitere gleich gelagerte Fälle verantwortlich ist. So wurden zwischen Juli und Mitte August 2021 im Bereich der Zuger- und Industriestrasse in Fenstern und Lamellenstoren Einschusslöcher festgestellt.

Der 79-jährige Mann ist geständig. Das von ihm benutzte Kleinkalibergewehr wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Ermittlungen zum Tatmotiv sowie zu den genauen Hintergründen sind im Gang und dauern weiter an. (rem)