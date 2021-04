Baar Masseurinnen waren illegal am Werk und wurden des Landes verwiesen Die Zuger Polizei hat kürzlich bei einer Betriebskontrolle zwei Frauen festgenommen. 22.04.2021, 15.49 Uhr

(bier) Bei einer Aktion zur Bekämpfung der Schwarzarbeit haben Fahnder der Zuger Polizei laut einer Mitteilung am 20. April einen Massagesalon an der Dorfstrasse in Baar kontrolliert. In den Räumlichkeiten seien zwei Frauen angetroffen worden, die weder über eine gültige Arbeitsbewilligung noch über einen entsprechenden Aufenthaltstitel für die Schweiz verfügten. «Somit sind sie illegal einer Erwerbstätigkeit nachgegangen und wurden deshalb festgenommen», heisst es weiter.