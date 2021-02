Baar Missachterer Vortritt: zwei Verletzte und hoher Sachschaden Beim Moosrank in Baar ist es am Wochenende zu einer folgenreichen Kollision zwischen zwei Autos gekommen. 21.02.2021, 12.30 Uhr

Die heftige Kollision ereignete sich beim Moosrank. Bild: Zuger Polizei

(fae) Der Unfall ereignete sich am Samstag, 20. Februar, kurz vor 17 Uhr. Eine 48-jährige Autofahrerin fuhr gemäss Mitteilung der Zuger Polizei auf der Allenwindenstrasse talwärts und wollte beim Moosrank nach links in die Aegeristrasse einbiegen. Dabei übersah sie einen 35-jährigen Fahrzeuglenker, der auf der Aegeristrasse bergwärts in Richtung Lorzentobelbrücke fuhr. In der Folge kam es zwischen den beiden Autos zu einer heftigen seitlich-frontalen Kollision.