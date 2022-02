Baarer Guggenmusik Fidelios hört nach 60 Jahren auf

Baar «Wir hören auf, wenn es am schönsten ist»: Nach 60 Jahren löst sich die Guggenmusik Fidelios auf Seit 1962 prägt die Gruppe Fidelios die Fasnacht in der Räbemetropole. Die Mitglieder beschreiben sich als «Chlungele», als eingeschworene Gemeinschaft. Auch wenn sich der Verein nun verabschiedet: Die Freundschaften werden Bestand haben. Rahel Hug Jetzt kommentieren 25.02.2022, 18.00 Uhr

Die Guggenmusik Fidelios geniesst einen ihrer letzten öffentlichen Auftritte. Bild: Maria Schmid (Baar, 20. Februar 2022)

Für die 28 Mitglieder der Baarer Guggenmusik Fidelios hat die diesjährige Fasnacht eine ganz besondere Bedeutung: Es ist ihre letzte. Noch einmal werden sie auf Baars Strassen vollen Einsatz zeigen, danach heisst es Abschied nehmen. 60 Jahre lang prägte die Gruppe das fasnächtliche Treiben in der Räbemetropole. «Wir hören auf, wenn es am schönsten ist», sagt Erika Savary, Kassierin und seit Mitte der 1970er-Jahre mit von der Partie. Jürg, genannt Jimmy, Freimann fügt an: «Die Fasnacht und die Musik, das hat uns all die Jahre jung gehalten. Das 60-Jahr-Jubiläum bildet einen runden Abschluss.» Präsident Freimann ist ein Urgestein, kurz nach der Gründung im Jahr 1962 ist der Posaunist zum Verein gestossen.

Im Gespräch mit Savary (66) und Freimann (74) fällt schnell das Wort «Chlungele». Damit meinen sie eine eingeschworene Truppe mit starkem Zusammenhalt. Auch in der «Traditio», einer Art Vereinsurkunde, werden die Fidelios als «Chlungele» bezeichnet. Die Mitglieder «beflissen sich ums Verroden die Fasnacht Jahr für Jahr mit grossem Klamauk und Gelärme zum grandissimistische Klimbim z’erhebe», heisst es. Erika Savary sagt: «Wir sind wie eine erweiterte Familie, es entstanden im Laufe der Jahre viele Freundschaften und eine gute Dynamik.»

Hervorgegangen aus einer Gruppe ehemaliger Pfadfinder

Die Familie ging aus einer Rover-Rotte, einer Gruppe ehemaliger Pfadfinder, hervor. Später stiessen Mitglieder der Jugend- und der Feldmusik Baar dazu. An der ersten Fasnacht im Jahr 1963 hiess das Motto «Mustafa – vom Orient inspiriert». In einem leer stehenden Bauernhaus an der Leihgasse wurden mit Hilfe von Annemarie und Geni Hotz Gwändli Turbane hergestellt, wie im 2012 erschienenen Buch zum 50-jährigen Jubiläum der Fidelios zu lesen ist.

Ein Bild aus den Anfängen, die Gruppe liess sich vom Orient inspirieren. Bild: PD

Die Gruppe startete mit 15 Mitgliedern, einen Mangel an Musikerinnen und Musikern gab es nie. 1985 zählte die Fidelios gar 55 Personen. «Dazu kam der Nachwuchs. Wir nahmen mit 30 Kindern am Umzug teil», blickt Jimmy Freimann zurück. Als die Kinder grösser wurden, wechselten sie zu anderen Vereinen. «Es gab inzwischen viele Angebote, und wir wollten nicht zu stark wachsen.» Das älteste Fidelios-Mitglied hat Jahrgang 1945, das jüngste 1964. «Wir haben einmal gesagt, dass wir zusammen alt werden wollen», erzählt die Kassierin mit einem Lachen.

Eine laute und bunte Truppe: 2002 feierte die Fidelios das 40-Jahr-Jubiläum. Bild: PD

Ausflüge in den Rest der Schweiz und nach Deutschland

Neben Auftritten in Baar sorgte die traditionsreiche Guggenmusik auch im Rest der Schweiz oder in Deutschland für Stimmung, etwa in Brig, Mainz oder Freiburg im Breisgau. «Ein Grund dafür war unter anderem das Beizensterben in Baar», berichtet der Präsident. «Unser Fokus lag klar auf der Beizenfasnacht, und hier gab es immer weniger Orte, um zusammenzukommen.» Zwischen 1968 und 1985 machte die Fidelios einen Ausflug in die Schnitzelbank-Szene. Ihre Verse gab die Gruppe auch an Geburtstagen oder Hochzeiten zum Besten. «Mit unseren Sprüchen haben wir immer mal wieder gewollt oder ungewollt den Nerv getroffen. Es gab aber auch Rückmeldungen in Form von eingeschriebenen Briefen», erinnert sich Freimann.

Einer der gemeinsamen Ausflüge führte die Gruppe nach Villingen-Schwenningen (1999). Bild: PD

Auch mit Schnitzelbänken wusste der Verein zu begeistern. Bild: PD

Gern blicken die beiden langjährigen Mitglieder auch auf die originellen und aufwendigen Gwändli zurück – etwa zum Thema Walpurgisnacht, Clownerei oder Paradiesvögel – sowie auf die originellen, teils selber komponierten Stücke aus der Feder des Musikchefs René Büttiker. Drei Schallplatten hat die Fidelios herausgegeben. 1970 gestaltete Geni Hotz für den Fasnachtsverein eine Wappenscheibe als zukünftiges Hochzeitsgeschenk. Auftritte an privaten Feiern gehörten für die eingeschworene Truppe nämlich genauso dazu wie das Musizieren in der Narrenzeit.

Zum Abschied wird nochmals gefeiert

Zum Abschied wird am Samstag, 26. Februar, um 10.30 Uhr ein Kubus mit dem Slogan «60 Jahre Fidelios…Schön war die Zeit!» auf dem Baarer Rathausplatz errichtet, anschliessend gibt’s ein Matinee-Konzert vor der Brasserie Maienrisli. Am Güdeldienstag, 1. März, wird der Kubus um 18 Uhr abgebaut, es folgen ein Umzug zum Platz vor der «Neumühle» und ein Abschlusskonzert. Danach gibt es die «Chlungele» offiziell nicht mehr: Die guten Beziehungen und Kontakte bleiben aber darüber hinaus bestehen.

