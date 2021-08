Baar Nach Lärmklagen: Die Gemeinde erwirkt anscheinend die Sanierung der Autobahn Seit längerem biete die Schnellstrasse Grund zum Ärger in Blickensdorf. Das Bundesamt für Strassen behandle diese Angelegenheit nun vordringlich. 26.08.2021, 09.10 Uhr

Laut einer Mitteilung der Gemeinde Baar würde die Autobahn bei Blickensdorf von den Anwohnern als besonders laut wahrgenommen. «Hauptverursacherin ist die in die Jahre gekommene Strassenoberfläche. Im Jahr 2004 wurde ein sogenannter Drainasphaltbelag eingebaut. Dieser grobkörnige Belag hat nach 17 Jahren seine Lebensdauer mehr als erreicht», heiss es weiter. Die vielen Unebenheiten sorgten «für entsprechenden Lärm, der den Blickensdorferinnen und Blickensdorfern bisweilen den Schlaf raubt».

Für den Autobahnabschnitt sei seit dem 1. Januar 2020 das Bundesamt für Strassen (Astra) zuständig. Zuvor war es der Kanton Zug. In seinem Zustandsbericht 2019 über die neuen Strecken des Nationalstrassennetzes, der im Juli 2020 erschienen ist, anerkenne das Astra den Sanierungsbedarf des Autobahnabschnitts zwischen Baar und Walterswil. Der Zustand des Belags werde als kritisch ausgewiesen.

Ein Brief beschleunigt das Verfahren

Trotzdem liege bis heute kein Sanierungsprojekt vor. «Wir haben uns deshalb und wegen der wiederholten Meldungen von Anwohnerinnen und Anwohnern entschieden, das Astra in einem Schreiben auf den schlechten Zustand des Strassenbelags und den auch aus lärmschutztechnischen Gründen dringenden Sanierungsbedarf hinzuweisen», wird der Gemeindepräsident Walter Lipp in der Mitteilung präsentiert. Der Gemeinderat habe im Brief um die zeitnahe Umsetzung eines Sanierungsprojekts ersucht.

Das Anliegen der Gemeinde wurde laut der Gemeinde nun im Astra erhört. «Das Astra hat uns mitgeteilt, dass ein internes Projekt gestartet wird, um den Autobahnabschnitt Baar–Walterswil zeitnah zu erneuern.» Wann genau die Baumaschinen auffahren, stehe noch nicht fest. Das Astra plane aber, das Sanierungsprojekt bis Ende 2023 abzuschliessen. Walter Lipp stellt klar: «Wir werden das Astra beim Wort nehmen und die weitere Entwicklung verfolgen.» (bier)