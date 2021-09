Baar investiert knapp 50 Millionen Franken in neuen Schulraum

Baar Sanierung und Erweiterung der Schule Sternmatt 1 kostet knapp 50 Millionen Franken: Die Gemeinde macht bei der Schulraumplanung vorwärts Auf dem Areal sollen ein neuer Schultrakt, eine Turnhalle sowie ein Gebäude mit vier Kindergärten entstehen. In einer zweiten Etappe ist dann die Sanierung der bestehenden Bauten vorgesehen. Am 26. September wird an der Urne über den Baukredit abgestimmt. Rahel Hug 13.09.2021, 05.00 Uhr

Visualisierung des neuen Schultrakts (links) sowie des Gebäudes für den Mehrzwecksaal und die Turnhalle. Bild: PD/Nightnurse Images AG

Baar braucht mehr Platz für seine Schülerinnen und Schüler. Diese Erkenntnis ist nicht neu – jetzt aber geht es voran mit einem konkreten Bauprojekt in der Schulraumplanung. Am 26. September entscheidet die Stimmbevölkerung an der Urne über einen Baukredit von 49,11 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Schule Sternmatt 1.

Die Planungen für den Ausbau der Schule Sternmatt 1 wurden im Jahr 2017 angestossen. Seither haben die drei involvierten Abteilungen Planung/Bau, Schulen/Bildung sowie Liegenschaften/Sport zusammen mit Fachplanern und den Kommissionen ein Bauprojekt entwickelt. Es ist vorgesehen, in einer ersten Etappe drei Neubauten zu erstellen. «Diese gliedern sich in das bestehende, ortsbildprägende Ensemble ein», wird Bauchef Jost Arnold in einer Medienmitteilung der Gemeinde zitiert. Der Charakter des Schulhauses Sternmatt 1 bleibe erhalten.

Auch Vereine sollen profitieren

Auf der Spielwiese (im Volksmund Italienerwiese genannt) sollen ein neuer Schultrakt für die Mittelstufe (3. bis 6. Klasse) sowie ein Gebäude mit einem Mehrzwecksaal und einer Einfachturnhalle erstellt werden. Sowohl der Saal wie auch die Turnhalle können auch von Vereinen und der Öffentlichkeit genutzt werden. Bestandteil des Projekts ist auch eine Tiefgarage mit 113 Plätzen. Die beiden Kindergärten Sternenweg müssen den Neubauten weichen. Als Ersatz ist neben dem bestehenden Schultrakt in Richtung Sternmatt 2 ein Pavillon mit vier Kindergärten vorgesehen. Für die Übergangszeit mietet die Gemeinde im Landhauspark an der Altgasse, der sich im Bau befindet, Räume für zwei Kindergärten an. Diese können nach Abschluss der Bauarbeiten im Sternmatt 1 als Kindergärten für das Quartier Unterfeld dienen. Dort soll ebenfalls in den kommenden Jahren gebaut werden.

Visualisierung des neuen Kindergartens, ein zweistöckiger Pavillon. Bild: PD/Nightnurse Images AG

In der zweiten Etappe, die ab Sommer 2024 umgesetzt werden soll, ist die Sanierung der bestehenden, fast 65 Jahre alten Bauten der Anlage Sternmatt 1 vorgesehen. In den denkmalgeschützten Schul- und Hauswirtschaftstrakten wird die Raumaufteilung den heutigen Bedürfnissen angepasst. Zudem werden die Gebäudehüllen energetisch optimiert. Die bestehende Turnhalle, die den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt, wird für die Schulergänzende Betreuung (SEB) umgebaut und mit einem Anbau ergänzt. Dadurch kann der bestehende SEB-Standort im Dorfmatt, der aus allen Nähten platzt, in der Folge aufgehoben werden. Die dort provisorisch umgenutzten Räume können wieder ihrem ursprünglichen Nutzungszweck zugeführt werden.

Das Projekt beinhaltet auch Reserven

«Mit diesem Ausbau steht im Zentrum genügend Schulraum zur Verfügung», wird Schulpräsidentin Sylvia Binzegger in der Mitteilung zitiert. Das Projekt beinhalte auch gewisse Reserven, um temporär Klassen aus dem Oberstufenschulhaus Sternmatt 2 und aus der Schule Inwil aufzunehmen.

Sowohl die Baukommission als auch die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stimmen dem Baukredit zu, wie es in der Abstimmungsvorlage heisst. Auch alle Ortsparteien stehen hinter dem Projekt und haben die Ja-Parole beschlossen. Bei der CVP hätten der «sehr sportliche Zeitplan» und die hohen Baukosten für Diskussionen gesorgt, teilt die Partei mit. Man begrüsse deshalb die enge Begleitung des Projektes durch die Baukommission.

Die FDP lobt den Gemeinderat für die «zeitnahe Umsetzung». Damit werde «der Projektstau nun nachhaltig, konsequent und effizient» abgebaut. Von einer «nötigen und nachhaltigen Investition» spricht auch die SP und die ALG ist der Ansicht, der Bedarf und die Dringlichkeit seien ausgewiesen. Ein Wermutstropfen sei aber der Bau von 113 Parkplätzen für eine Schulanlage an zentralster Lage. «Wir erwarten vom Gemeinderat, dass die neue Tiefgarage dazu genutzt wird, um oberirdische Parkierungsflächen zu reduzieren.»

Der nächste Schritt in der Schulraumplanung folgt bald

Sagt die Stimmbevölkerung Ja zum Baukredit, könnten die Verantwortlichen mit der ersten Etappe im Frühling 2022 starten. Die Neubauten würden gemäss Planung im Sommer 2024 bezogen werden. Im Sommer 2026 könnte die Schulanlage Sternmatt 1 komplett fertiggestellt sein. Der nächste grosse Schritt in der Schulraumplanung folgt bereits zwei Monate nach der nun bevorstehenden Abstimmung. Am 28. November werden die Stimmbürgerinnen und -bürger erneut zur Urne gerufen, um über ein Schulinfrastrukturprojekt abzustimmen. Dann geht es um einen Kredit von knapp 100 Millionen Franken für den Neubau der Schule Wiesental.