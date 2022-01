Baar SP nominiert für die Gesamterneuerungswahlen Die SP Baar nominierte bisherigen Gemeinderat Zari Dzaferi einstimmig für die Wahlen am 2. Oktober 2022. Ausserdem präsentierten die Sozialdemokraten zehn Kandidierende für die Kantonsratsliste. 07.01.2022, 15.00 Uhr

Die SP Baar nominierte an ihrer Mitgliederversammlung vom 6. Januar 2022 Zari Dzaferi einstimmig als Kandidaten für die Baarer Gemeinderatswahlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Partei hervor. «Die Nomination von Zari Dzaferi ist die logische Konsequenz seiner engagierten Arbeit in der laufenden Legislatur», wird Präsidentin Ronahi Yener in der Mitteilung zitiert. Zari Dzaferi sei seinem Ruf als dossiersicherer und konsensfähiger Politiker gerecht geworden. So packte er verschiedene Projekte an – unter anderem die festgefahrene Reform der Parkplatzbewirtschaftung – und setzte sie erfolgreich um, heisst es weiter.