Baar Spenden federn Auftragseinbruch bei der Zuwebe etwas ab Das Pandemiejahr 2020 veränderte den Alltag der Institution gehörig. Der Betrieb musste neu organisiert werden. 26.05.2021, 18.00 Uhr

(sez) Manchmal bleibe keine Zeit, um zu überlegen, wie man etwas tue; manchmal müsse man einfach machen, schreibt die Zuwebe in einer Medienmitteilung zum Jahr 2020. So habe die Baarer Stiftung die ersten Wochen der Coronapandemie erlebt. Denn «mit den ganz unterschiedlichen Ausbildungs-, Arbeits- und Wohnangeboten war es eine Herausforderung, die Fülle an Massnahmen umzusetzen und den Betrieb dennoch aufrechtzuerhalten», heisst es weiter.