Die "Baking Mom" aus Baar kreiert spektakuläre Torten

Baar «The Baking Mom» bringt mit Buttercrème und Zuckermasse jedes Motiv auf die Torte Danijela Shah bemerkte in ihrer Mutterschaftszeit ihre Leidenschaft zum Backen. Seither kreiert sie regelmässig aufwendige Tortenmotive auf Bestellung und schlägt sich durch das «knallharte Tortenbusiness».

«The Baking Mom», Danijela Shah, in ihrer kleinen Backwerkstatt bei ihr zu Hause. Jan Pegoraro, (Baar, 29. September 2021)

Ob mit einem Einhorn, Dinosauriern oder mit Minnie Mouse für den Kindergeburtstag, weissen Rosen zur Hochzeit oder zur Taufe oder gar mit einem Notebook von Apple für andere Anlässe verziert – «The Baking Mom», wie sich Danijela Shah aus Baar nennt, bringt mit Buttercrème und Zuckermasse praktisch jede Motivtorte zustande. Je nach Wunsch können auch andere Desserts wie beispielsweise Cupcakes, Cake-Pops oder Cookies dazu bestellt werden, um die Dessertauswahl abzurunden. Die Anfrage danach sei gross, so Shah, auch ausserhalb von Zug.

Seit zweieinhalb Jahren lebt die 39-Jährige ihre Backleidenschaft in vollen Zügen aus. Die Anfrage sei in dieser Zeit immer mehr gestiegen, sodass die dreifache Mutter kürzertreten musste, weil die Arbeit wegen der vielen Bestellungen kaum mehr zu bewältigen war.

Alle ihre Tortenkreationen fotografiert Danijela Shah im Kühlschrank in ihrer Backwerkstatt – als ihr Markenzeichen. Bild: PD

«Es gab mal eine Zeit, als ich lernen musste Nein zu einem Auftrag oder auch Nein zu einem Kundenwunsch zu sagen», erinnert sich Shah, die kroatische Wurzeln hat. Dies vor allem, als sie gerade mit dem Backgeschäft angefangen hatte und den Kundinnen und Kunden keine Aufträge abschlagen wollte, um sich einen Kundenstamm aufzubauen und Erfahrung zu sammeln.

«Ich erinnere mich an einige Aufträge, bei denen mir nicht wohl war, sie angenommen zu haben. Weil sie zum damaligen Zeitpunkt nicht meinem Können entsprachen.»

, führt Shah weiter aus. Heute tue sie sich diesen Druck und den Stress nicht mehr an und sei offener und direkter zu ihren Kundinnen und Kunden: «Die Wünsche dürfen mir mitgeteilt werden, schlussendlich entscheide ich, was wie umsetzbar und machbar ist. Die Kundschaft ist über diese Ehrlichkeit überrascht, aber auch froh und schenken mir ihr Vertrauen.»

Aus der Firma Glencore in die Backstube

«Es gibt viele Tortenbäcker, doch nur wenige machen das lange. Es ist viel Arbeit und viele trauen sich nicht, den Preis zu verlangen, der gerechtfertigt wäre», weiss Shah, die früher im Treasury Backoffice bei der Firma Glencore Schweiz gearbeitet hat. Die Materialkosten seien hoch und die künstlerische Arbeit benötige viele Arbeitsstunden. «Vielen Kundinnen und Kunden ist das nicht bewusst oder sie wissen das nicht zu schätzen», bedauert die in Oberwil aufgewachsene Shah. Nachdem sie Mutter wurde, entdeckte sie ihr Talent im Backen.

«Das Tortenbusiness ist knallhart und man muss aufpassen, dass man nicht in ein Burn-out fällt.»

Bei der Dekoration benutzt Danijela Shah lieber Buttercrème als Fondant, weil es unter anderem besser schmeckt. Bild: PD

Alle Desserts stellt sie in ihrer kleinen, zu Hause eingerichteten Backwerkstatt her. «Ich könnte mir gut vorstellen, in Zukunft mit einem Catering zusammenzuarbeiten», verrät Shah. Ebenfalls würde sie sich mehr Aufträge für Hochzeitstorten wünschen und gerne mehr mit Firmen zusammenarbeiten. Der Preis pro Torte liege bei mindestens 200 Franken aufwärts.

Sehr viel von ehemaliger Tortendesignerin gelernt

Beigebracht hat sich Danijela Shah das Handwerk mit viel Übung selber und mit Hilfe einer Kollegin, die ebenfalls im Tortengeschäft war. «Ich habe mit selbst gemachten Cupcakes und Cake-Pops angefangen, die ich auf den sozialen Medien angepriesen habe. Schnell kamen daraufhin auch Anfragen für Torten zu verschiedenen Anlässen», erinnert sich Shah. Die ehemalige Tortendesignerin hat damals bereits auf Wunsch Torten gebacken. Shah fragte sie um Hilfe und wurde von ihr unter ihre Fittiche genommen: «Sie hat mir all ihr Wissen weitergegeben und ich konnte sie jederzeit, auch spät nachts, bei einem Back-Problem anrufen. Ich bin ihr dafür unendlich dankbar.»

«The Baking Mom», Danijela, Shah, designt Torten für beliebige Anlässe. Bild: PD

In ihrem ersten Backjahr bestellte ein Kunde eine Fondant-Torte mit BMW-Motiv, mit deren Ergebnis er schlussendlich nicht zufrieden war. «Das hat mir schlaflose Nächste bereitet. Seit diesem Tag habe ich nie wieder Torten aus Fondant gemacht und mich auf Torten mit einem Buttercrème-Anstrich und feinen, leichten und luftigen Füllungen spezialisiert», verrät Shah. Viele Leute mögen den Geschmack von Fondant nicht und auch ohne liessen sich schöne Torten kreieren.

Tortenkurse im Kafi Uszyt in Oberägeri

Werben tut sie bis heute noch ausschliesslich auf den sozialen Medien, wo sie rund 3000 Follower hat. «Neben dem Tortenkreieren gebe ich auch regelmässig Tortenkurse auf Deutsch und Englisch für Erwachsene und Kinder im Kafi Uszyt in Oberägeri», führt Shah weiter aus. Die Kurse seien immer rege besucht von Backfans, teilweise von weiter weg wie zum Beispiel aus den Kantonen Zürich und Basel oder gar aus Deutschland. «Vielen gefällt mein Deko-Stil, den sie auch erlernen möchten», weiss Shah.

Weitere Informationen und Bestellungen sind unter info@the-baking-mom.com möglich.