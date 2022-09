Baar Thronfolger: Nach über 35 Jahren übernimmt Roberto Branca die «Krone» Der Baarer tritt in die Fussstapfen seiner Eltern, die das Lokal erfolgreich führten. Sein Ziel ist es, punktuelle Änderungen vorzunehmen, aber der Charakter soll bestehen bleiben. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 20.09.2022, 17.00 Uhr

Roberto Branca ist einsatzbereit und freut sich auf glückliche Gäste. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 6. September 2022)

«Wir sind alle überglücklich, dass es in der Familie bleibt», so der neue Pächter des Restaurants Krone, Roberto Branca. Seine Eltern Irene und Bruno Branca führen das Lokal seit 1987. Am 13. Oktober wird der 36-Jährige das Restaurant nach rund zweiwöchiger Betriebspause neu eröffnen.

«Meine Eltern hinterlassen grosse Fussstapfen. Ich hoffe, dass mich die Gäste als neuen Wirt respektieren werden», so Branca. Er sei mit der «Krone» aufgewachsen und in Baar zur Schule gegangen. «Ich war ein Jahr und ein Tag alt, als meine Eltern das Lokal übernahmen. Mein erster Geburtstag ging in diesem ganzen Stress unter», erzählt er und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Während der Schulzeit habe er immer wieder kleine Arbeiten gemacht und so die Stammkunden kennen gelernt.

«Die ‹Krone› war dazumal die erste Pizzeria in Baar.» Teilweise seien sie schräg angeschaut worden, aber die Leute hätten sich im Restaurant nach kurzer Angewöhnungszeit wohlgefühlt.

Neue Menus, Weine und Cocktails

Der Name bleibe sicher bestehen und das Personal übernehme er. Mit ihm sind es 15 Angestellte. Die Gäste und das ganze Team sollen sich in der «Krone» wohlfühlen und glücklich zur Türe hinausgehen. Das ist ihm wichtig. Pro Tag sind es rund 100 Besucherinnen und Besucher jedes Alters. Vielfach seien es Familien und Jahrgangstreffen, die ihre Lieblingstische und -menus haben.

Trotz allem möchte der neue Pächter dem Lokal einen frischen Wind einhauchen und ein paar Sachen anpassen.

Die Pizzeria soll einen frischen Anstrich in kühlerem Farbton erhalten, damit die Atmosphäre eines Grottos entsteht. Es werden neue (Tages-)Menus und zu einem späteren Zeitpunkt südländische Wochenmenus eingeführt. Die Zutaten sollen regional und nachhaltig sein. Die Weine werden teilweise erneuert und Cocktails kommen hinzu. «Ich habe zuvor in einer Bar gearbeitet. Daher möchte ich zwei bis drei Cocktails auf die Karte setzen, die den Gästen auch gefallen könnten», so Branca.

Die gelbe Wand wird durch einen graublauen Anstrich ersetzt. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 6. September 2022)

Auch die Unterhaltung soll nicht zu kurz kommen. «Ich kann mir gut vorstellen, hier ein Jassturnier durchzuführen oder Livemusik zu organisieren.» Letzteres wird mehr am Wochenende der Fall sein und an Randzeiten stattfinden, da es etwas lauter werden könnte.

Die «Krone» ist ein Familientreffpunkt

Auf die öffentliche Ausschreibung der «Krone» sind mehrere Bewerbungen eingegangen. Branca sagt:

«Wir haben alle lange gezittert, ob es mit meiner Übernahme klappt.»

Dieser Ort sei ein Familientreffpunkt, wo seine Familie bereits Hochzeiten zelebriert habe. Im Sommer erhält Branca von der Gemeinde Baar Bescheid, dass er der neue Pächter der «Krone» wird. «Ich freue mich besonders für meine Eltern, dass sie in Familienhand bleibt.»

Seine Mutter und seine Freundin werden ihm bei administrativen Arbeiten im Restaurant unter die Arme greifen. Er helfe gerne aus, wo Not am Mann ist. «Mit den Gästen zu reden und ihnen mal einen Witz zu erzählen, gehört zu meinen Lieblingsaufgaben», sagt Branca. Er sei gerne unter Leuten.

Er ist vielseitig interessiert

Roberto Branca ist gelernter Sanitärmonteur und hat über eine längere Zeit die Bar Cheers in Baar geführt. In seiner Freizeit ist er im Garten-, Fussball- und Oldtimerverein aktiv. Ausserdem ist er Mitglied der örtlichen Feuerwehr Baar, spielt Ukulele und geht selber gerne in Restaurants essen. «So kann ich mir Inspiration holen und mit anderen Wirtinnen und Wirten sprechen. Denn Kommunikation untereinander ist wichtig», betont Branca.

Roberto Branca heisst die Gäste willkommen. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 6. September 2022)

Das Restaurant Krone liegt sehr zentral an der Rathausstrasse – fünf Minuten Fussmarsch entfernt vom Bahnhof Baar. «Alle sind herzlich willkommen, vorbeizuschauen. Auch bei grösseren Festen bieten wir viel Platz», so Branca.

Öffnungszeiten des Restaurants Krone: Montag bis Samstag: 08.30 bis 24.00 Uhr. Wegen Betriebsübergabe und Renovation von 1. bis 12. Oktober geschlossen. Weitere Infos finden Sie unter www.kronebaar.ch.

