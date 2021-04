TSV Concordia Baar Topleistungen für das Baarer Sport-Stacking-Team Der TSV Concordia Baar hat erfolgreich an der Online-WM-Sport-Stacking teilgenommen. 15.04.2021, 17.24 Uhr

Gruppenfoto des Schweizer Teams (ohne Melanie Fehrenbach) Bild: PD

Sechs Sportlerinnen und Sportler des TSV Concordia Baar dürfen trotz Pandemie auf eine erfolgreiche Teilnahme an den Sport-Stacking-Weltmeisterschaften zurückblicken. Dabei mussten sie sich zusätzlichen Herausforderungen stellen. Die WM wurde nämlich coronabedingt vom 5. bis zum 11. April 2021 als Online-Turnier ausgetragen.

Marlon Salzmann (16), Seraina Toms (20), Cynthia Herger (32), Andreas Herger (32), Angela Herger (59) und Charly Herger (61) gehören zum 17-köpfigen Schweizer Team, welches inmitten von 650 Teilnehmenden aus der ganzen Welt um Topplätze in der dazugehörigen Altersklasse kämpfte.

Nach dreitägigem Stapeln in den eigenen vier Wänden haben alle Teilnehmenden am Mittwochabend die Videoaufzeichnungen ihrer Vorrunden-Bestzeiten in den Disziplinen Einzel, Online-Doppel und Online-Staffel zur Begutachtung hochgeladen. Die jüngsten Sportlerinnen und Sportler wussten bereits zu diesem Zeitpunkt, dass sie aufgrund des grossen Teilnehmerfeldes mit asiatischer und amerikanischer Dominanz praktisch chancenlos bleiben würden. Bei den Erwachsenen waren die Teilnehmerfelder kleiner und zahlreicher mit europäischen Sportlerinnen/Sportlern besetzt.



Trotz harter Konkurrenz haben sämtliche Vereinsmitglieder des TSV Concordia Baar in mindestens einer Disziplin den Finaleinzug geschafft, durften in zusätzlichen Turnierausscheidungen antreten und konnten massgeblich zur positiven Resultate-Bilanz des Schweizer Teams beitragen. Charly Herger (Masters 4 M) und Angela Herger (Masters 4 F) konnten die Gesamtwertung beim Einzelwettkampf in ihrer Altersklasse auf dem dritten Rang abschliessen. Charly Herger sicherte sich zusätzlich Rang 3 in der Einzeldisziplin 3-6-3 und Angela Herger holte den Vize-Weltmeistertitel in der Einzeldisziplin Cycle. Weitere Finalplätze im Einzelwettkampf gingen an Seraina Toms (Collegiate F) und Cynthia Herger (Masters 3 F).



Für die Teamwettkämpfe musste der Veranstalter extra eine coronagerechte Form entwickeln. Beim Online-Doppel konnten sich Angela und Charly Herger als einziges Schweizer Team fürs Finale qualifizieren und schlossen diesen Wettkampf in der Altersklasse 55+ auf dem dritten Podestrang ab. In der Online-Staffel schafften alle Schweizer Staffelteams den Finaleinzug. Zur verhältnismässig wohl besten Leistung des Schweizer Teams hat Marlon Salzmann beigetragen. Er gehört zum Staffelteam «Switzerland 18u», welches sich von 14 startenden Teams in der Altersklasse 18u den Vize-Weltmeistertitel sichern konnte. Auch die beiden anderen Staffelteams 19+ (mit Seraina Toms) und 25+ (mit Cynthia, Andreas, Angela und Charly Herger) schlossen in der zugehörigen Staffel-Altersklasse sehr erfolgreich auf dem dritten Schlussrang ab.

Die WM 2021 bot eine würdige Alternative zu den traditionellen Weltmeisterschaften und wird aufgrund ihrer speziellen Form sicher in die Geschichtsbücher eingehen. Interessierte können unter www.thewssa.com/tournaments/world-sport-stacking-championships/2599/ die Resultate einsehen oder durch die veröffentlichten Videos einen Einblick in die aussergewöhnliche Sportart erhalten.

Für den Jugend-/Erwachsenensport TSV Concordia Baar: Moni Annen

