Baar Unangenehme Überraschung für die katholische Kirche: Sie kann den «Freihof» doch nicht kaufen Der Eigentümer des gegenüberliegenden Grundstücks hat einen anderen Käufer. Der Kirchenrat erfuhr kurz vor der Kirchgemeindeversammlung davon. 11.12.2020, 14.54 Uhr

(bier) Der für die kürzlich abgehaltene katholische Kirchgemeindeversammlung traktandierte Kauf der Liegenschaft Freihof kommt nicht zu Stande. Wie Kirchgemeindepräsident Thomas Inglin laut einer Mitteilung eingangs der Versammlung bekanntgab, habe der Eigentümer Olaf Marks die Liegenschaft trotz Zusage an die Kirchgemeinde an einen anderen Interessenten verkauft. Die Nachricht habe den Kirchenrat kurz vor der Sitzung erreicht.

Die Versammlung stimmte einstimmig dem Verkauf eines Grundstücks an der Unteren Rainstrasse an die Einwohnergemeinde Baar zu. Das Wiesenbord von 4464 Quadratmetern Fläche liegt in der Zone Öffentliches Interesse. Die Einwohnergemeinde war an die Katholische Kirchgemeinde herangetreten, weil sie das Land, das an die Schulanlage Inwil angrenzt, als Reserve für weitere Schulräume benötigt. Der Verkaufspreis liegt bei 3,316 Millionen Franken. Die 72 Stimmberechtigten hiessen weiter das Budget 2021 (Ertragsüberschuss von 1,708 Millionen Franken) gut.