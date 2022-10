Baar Vier Entwicklungsschwerpunkte für die Sportinfrastruktur Welche Sportinfrastrukturen fehlen in der Gemeinde? Und wo können diese erstellt werden? Antworten auf diese Fragen liefert der Masterplan Sportanlagen. 25.10.2022, 11.07 Uhr

Nicht nur auf dem Fussballplatz Lättich soll in Baar künftig der Ball rollen. Im Masterplan Sportanlagen werden Flächen, die sich eignen könnten definiert. Bild: Roger Zbinden (Baar, 6. August 2022)

Im «Masterplan Sportanlagen» wird laut Mitteilung der Einwohnergemeinde Baar dargelegt, welche Flächen in Baar sich für weitere Rasensportanlagen eignen könnten – ohne beispielsweise die Eigentumsverhältnisse oder die Erreichbarkeit zu berücksichtigen. In die Überlegungen einbezogen wurde lediglich, welche Gebiete aufgrund von übergeordneten Vorgaben per se nicht zur Verfügung stehen.