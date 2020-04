Baar: Vor der Polizei geflüchtet Zwei Männer auf einem gestohlenen Roller haben versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Einsatzkräfte haben die Flüchtigen kurze Zeit später festgenommen und mutmassliches Deliktsgut sichergestellt. 03.04.2020, 12.32 Uhr

(haz) In der Nacht auf Donnerstag, 2. April, wollte eine Patrouille der Zuger Polizei in Baar zwei Personen auf einem Roller anhalten und kontrollieren. Als das Duo die Polizei bemerkte, erhöhte der Lenker die Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Zug davon. Beim Bahnhof Zug setzten die beiden Männer laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden die Flucht zu Fuss in verschiedene Richtungen fort, konnten aber kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte der Zuger Polizei angehalten und festgenommen werden.