Baar «Wir wollen die Freestyle-Halle gross machen»: Ein neuer Vorstand übernimmt das Skater-Herzensprojekt Im März gab der alte Vorstand der IG Freestyle-Halle Zug seinen Rücktritt bekannt. Nun übernehmen sechs junge Männer das Projekt. Sie wollen ein breiteres Publikum in die Halle locken. Linda Leuenberger 05.07.2021, 17.25 Uhr

Aus dem Archiv: die Eröffnung der Freestyle-Halle Zug am 19. Januar 2019. Bild: Roger Zbinden

2019 wurde sie eröffnet, lief gut an, aber fand mit der Pandemie ein jähes Ende: die Zuger Freestyle-Halle in Baar. Die coronabedingte Schliessung nahm dem ehemaligen Vorstand nach rund sieben Jahren Engagement den Wind aus den Segeln, wie die beiden Vorstandsmitglieder Marut Kiatprasert und Lou Burk im März gegenüber unserer Zeitung sagten. Damals suchten sie nach neuen Leuten für den Vorstand. Nach Leuten, die einen Neustart wagen würden.

Diese scheinen nun gefunden, wie die IG Freestyle-Halle mitteilt: Sechs junge Männer aus Zug und Luzern wurden an der Vereinsversammlung Ende Juni gewählt, um in der 450-Quadratmeter-Halle an der Langgasse 40 in Baar für frischen Wind zu sorgen. Joel Andrey, Jan Fink, Nico Heggli, Noel Studhalter, Hector Lindstrom und Elias Honegger sind alle Mitte 20 und berufstätig. Letztere beiden teilen sich künftig das Präsidium.

Etwa zwei Jahre am alten Standort

Elias Honegger skatet seit ein paar Jahren und kennt die Skatercommunity sowie die Eventbranche von innen. Der 27-Jährige ist über andere Skater auf das Freestyle-Hallen-Projekt aufmerksam geworden, wie er auf Anfrage sagt. Die anderen neuen Vorstandsmitglieder sind entweder Freunde von ihm oder bekannte Gesichter. Man kennt sich in der Szene.

«Wir sind ein motiviertes Team und schauen dem Projekt zuversichtlich entgegen», so Honegger.

«Wir wollen die Freestyle-Halle gross machen.»

Die Vorstandssitzung steht erst noch an, weswegen die Aufgabenteilung noch nicht beschlossen werden konnte. Ganz oben auf dem Programm stehen aber die Überarbeitung des bisherigen Betriebskonzepts, das Geldeintreiben beim Kanton, bei Gemeinden und bei Sponsoren sowie die Verhandlungen mit der Eigentümerin.

Letztere wird das Spinnerei-Areal, auf welchem sich die Freestyle-Halle befindet, in absehbarer Zeit überbauen. Honegger:

«Momentan sieht es aus, als ob wir bis zum Baustart in den Räumlichkeiten bleiben dürften.»

Es sei von zwei Jahren die Rede – allerdings könnte sich das Bauprojekt auch verzögern. Wie es nach dem Umbau mit der Halle aussieht, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Die ganze Kultur vernetzen

Es sei eine gute Anlage, die der alte Vorstand in die Halle gebaut hat, sagt Elias Honegger. Gut möglich, dass die neuen Vorstandsmitglieder sie unverändert übernehmen. Was das neue Betriebskonzept betreffe, sei aber noch nichts entschieden. Auf jeden Fall soll die Halle aber fürs Skaten optimiert werden. «Zudem wollen wir mit verschiedenen Events ein breiteres Publikum in die Halle holen. Kulturveranstaltungen, Skateanlässe oder kleine Konzerte», sagt Honegger:

«In der Szene gibt es einige Künstler – von Hip-Hop über Indie und Punk ist alles dabei. Wir wollen die ganze Kultur vernetzen.»

Der Vorstand sei sich aber bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe wird. Zumal alle Vollzeit arbeiten. Dazu kommt: «Die Halle war jetzt mehrere Monate zu, sie ist in Vergessenheit geraten», sagt Honegger. «Es ist das Ziel meines Co-Präsidenten Hector und mir, das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Wir müssen viel Werbung machen.» Mit einer Wiedereröffnung kann laut Website etwa im Oktober gerechnet werden.

Eine neue Generation mit frischer Energie

In seinem Vorhaben unterstützt wird der neue Vorstand – wie der alte einst – von verschiedenen Jugendarbeitsstellen des Kantons. Selina Merz arbeitet bei der kantonalen Kinder- und Jugendförderung Punkto und engagiert sich für das Netzwerk SKAJ (Soziokulturelle Animation im Jugendbereich), welches unter anderem der IG Freestyle-Halle unter die Arme greift. «Die Halle ist damals aufgrund eines Bedürfnisses der Jugendlichen und jungen Erwachsenen entstanden», sagt Merz. «Die Jugendarbeitsstellen haben die Mitglieder insbesondere am Anfang begleitet.» Mit der Zeit sei die IG immer selbstständiger geworden. Und das habe stets gut geklappt, sagt Merz und betont:

«Der alte Vorstand hat das Projekt super geführt. Nach so langer, intensiver Zeit war die Luft draussen.»

Dass nun einer neuen Generation Platz gemacht werde, mache Sinn, so Merz. Es komme weniger darauf an, welche Personen im Vorstand sitzen, als viel mehr auf das Herzblut, das sie mitbringen. Herzblut – und frische Energie.

Davon haben die neuen sechs Vorstandsmitglieder mehr als genug.

Weitere Infos und Updates werden laufend auf freestylehalle-zug.ch und auf dem Instagram-Profil @freestylehallezug aufgeschaltet.