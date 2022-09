Baar Die Z-Galerie zeigt eine Retrospektive mit Werken von Hedi von Zelewsky Die im Greyerzerland lebende Künstlerin schafft vor allem Assemblagen und Collagen aus ausgedienten Objekten. 02.09.2022, 15.42 Uhr

Altes wird zu Neuem komponiert. Bild: PD

Fokussiert sich die Baarer Z-Galerie vorderhand auf Künstlerinnen und Künstler aus der Region oder mit dem Bezug dazu, so ist Inhaberin Maria Ziegler in all den Jahren als Galeristin ab und an auch auf auswärtige Kunstschaffende gestossen, deren Arbeiten sie überzeugt und somit Einzug ins Repertoire der Galerie an der Dorfstrasse 6a gehalten haben.