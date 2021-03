BAAR Zari Dzaferi tritt als Zuger Kantonsrat zurück Nach zehn Jahren ist Schluss: Weil ihm die Zeit fehlt, legt der SP-Kantonsrat Zari Dzaferi sein Amt nieder. Für ihn rückt Ronahi Yener (Juso) nach. Kilian Küttel 16.03.2021, 11.00 Uhr

Zari Dzaferi.



Bild: Stefan Kaiser

Er schätze es sehr, dass der Zuger Kantonsrat am 6. Mai in Baar tage, um ihn zu verabschieden. Mit dieser halb ernstgemeinten Feststellung beschliesst der Baarer SP-Kantonsrat Zari Dzaferi sein Schreiben, das er am 15. März bei der Zuger Staatskanzlei eingereicht hat. Nach zehn Jahren tritt er als Kantonsrat zurück; die Sitzung vom 6. Mai, wenn der Kantonsrat in der Waldmannhalle sein wird, ist seine letzte.