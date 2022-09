Räbefasnacht Baar feiert 75-jähriges Jubiläum

BAAR Zum 75-Jahr-Jubiläum feiern die Baarer Fasnächtler auch im Herbst Nach langem Warten ist es so weit: Am 17. September steigt in der Waldmannhalle Fasnachts- und Geburtstagsfest in einem. Sina Engl Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Schon seit 1947 ist die Räbefasnacht aus Baar nicht mehr wegzudenken. Dieses Jahr feiert sie ihr 75-jähriges Bestehen. Gefeiert werden sollte bereits im Februar, wegen Corona findet die Geburtstagsfeier nun jedoch am 17. September statt.

Bereits Ende letzten Jahres musste sich das OK des Jubiläumsfests dazu entscheiden, «75 Jahre Räbefasnacht» zu verschieben. Zu gross war die Planungsunsicherheit, man wusste nicht, welche Massnahmen im Februar gelten würden und ob unter diesen Bedingungen Festfreude überhaupt aufkommen könne, erklärt Reto Herger, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Baar. Bald stand die Entscheidung, das Fest in den Herbst zu verschieben.«Eine Absage hätten wir alle sehr schade gefunden», so Herger.

«Ausserdem kam eine Verschiebung ins nächste Jahr nicht in Frage, 75 + 1 ging für uns nicht auf.»

Fasnacht feiern im September ist nicht üblich, doch ein Jubiläumsfest macht es möglich. «Uns ist vor allem das Jubiläum wichtig», sagt Reto Herger, «Festfreude wird es auf jeden Fall geben.» Die Räbefasnacht sei ein fester Bestandteil der Baarer Gemeindekultur. So blieben auch die für den Februar angefragten Sponsoren dem Fest treu. «Wir können auch im Herbst Tradition feiern», beteuert der Präsident.

Fasnacht Baar: Als Schlusspunkt wird jeweils der Räbechüng auf der Strasse verbrannt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 13.02.2018)

Zusatzaufwand durch Verschiebung

Die Verschiebung stellte das OK jedoch vor gewisse Herausforderungen. Das Fest, welches in der Waldmannhalle stattfindet, sollte auch die beiden Turnhallen im angrenzenden Schulhaus Wiesental in Anspruch nehmen. Das Schulhaus wird nun allerdings seit Frühsommer 2022 abgerissen und komplett neu gebaut.

So stehen die beiden Turnhallen heute nicht mehr. «Im Aussenraum ergeben sich durch die Grossbaustelle grössere Einschränkungen», so Herger. «Wir mussten zum Beispiel den Eingang an eine andere Stelle verlegen und uns fragen, wo die Kaffeestube Platz findet.»

Eine weitere Hürde bildete der Zusatzaufwand, welcher sich durch die Verschiebung ergab. «Wir mussten unter anderem neue Flyer drucken und Helferinnen und Helfer umbuchen», erklärt Herger. Die Suche nach Helfenden gestalte sich weiterhin schwierig. Das liege auch an den vielen anderen Events, die in diesem Spätsommer in Zug stattfinden.

Guggenmusik, Schlager und Pop

Was bei einem Fasnachtsfest nicht fehlen darf, ist natürlich die Guggenmusik. Doch auch hier brauchte es etwas Flexibilität. Denn man muss bedenken: «Die meisten Guggenmusiken haben ihren Probebetrieb im September noch gar nicht aufgenommen», so Reto Herger.

«Hier mussten wir also ein paar Abstriche machen.»

Dennoch sind an dem Fest diverse Baarer Guggenmusiken zu hören, ergänzt durch weitere Auftritte. Verantwortlich für die Stimmung sind unter anderem die «Pissnelken», die älteste Boyband aus Zug, Sängerin Sarah-Jane, welche mit Schlager und Pop begeistert und die Rockband 7tcover.

«Wir im OK sind voller Vorfreude», so Präsident Reto Herger. Es sei nicht einfach gewesen, nach all den Vorbereitungen für den Februar in eine Pause zu gehen, nur um das Ganze im Sommer wieder aufzurollen.

«Es gibt noch einiges zu tun, aber wir sind guter Dinge.»

Das Festareal öffnet am 17. September um 16.30 Uhr und nebst dem Jubiläumsmenu für Gäste mit dem Jubiläumsticket sorgen Stände im Aussenbereich für Verpflegung. Tickets sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Informationen unter www.raebefasnacht.ch/75.

