Baar: Zwei Schwarzarbeiterinnen festgenommen Bei einer Kontrolle in einem Vereinslokal haben die Zuger Strafverfolgungsbehörden mehrere Widerhandlungen festgestellt. Zwei Frauen wurden festgenommen, bestraft und aus der Schweiz ausgeschafft. Der Betreiber wurde angezeigt. 29.11.2019, 11.10 Uhr

(vv) Am Dienstagabend, 26. November 2019, führten die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einem Vereinslokal in der Gemeinde Baar eine Kontrolle durch. In den Räumlichkeiten seien portable Geräte für die Abwicklung von unbewilligten Sportwetten sowie mehrere Tausend Franken Bargeld gefunden und sichergestellt worden, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.