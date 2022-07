Baar/Cham Die unterlegene Gemeinde hilft Siegerin Baar beim «Donnschtig-Jass» – nicht nur mit Prominenz Über 4000 Personen genossen die Liveübertragung des Schweizer Fernsehens vor Ort. Dem OK gebührt ein dickes Kompliment. Martin Mühlebach 22.07.2022, 12.46 Uhr

Donnschtig-Jass in Baar. Stefan Büsser animiert das Publikum bereits vor der Sendung. Bild: Matthias Jurt (Baar, 21. Juli 2022)

Philipp Hofmann, der Chef des aus sieben Personen bestehenden Organisationskomitees versicherte vor dem Beginn der Fernsehsendung: «Es ist alles vorbereitet. Einem tollen Fest steht nichts mehr im Wege.» Hofmanns Worte bestätigten sich.

Nachdem die Baarer Vizegemeindepräsidentin Sonja Zeberg die über 4000 anwesenden Personen auf dem Festgelände begrüsst hatte, betrat Rainer Maria Salzgeber unter tosendem Applaus die Bühne. Auf einer Videoeinspielung war zu sehen, wie «Salzi» Schönengrund AR, dem letzten Austragungsort – teilweise begleitet vom Hagendorner Ex-Radprofi Martin Elmiger – des «Donnschtig-Jass» nach Baar geradelt war.

In Erinnerung an die dabei erlittenen Strapazen riet er den Jasserinnen und Jassern aus Meiringen und Hasliberg – die den nächsten «Donnschtig-Jass» zu sich holen wollten – kühlen Kopf zu bewahren. Dies gelang nur einer Delegation.

Bilder von den Proben zum «Donnschtig-Jass» in Baar. Bilder: Matthias Jurt (Baar, 21. Juli 2022)

Schon nach der ersten von insgesamt vier Runden lag Meiringen deutlich in Front. Hasliberg vermochte diesen Rückstand nicht mehr wettzumachen. Das Schlussergebnis von 54 zu 105 Strafpunkten fiel deutlich aus, nicht zuletzt dank der zehnjährigen Chiara, die mit Abstand am besten gespielt hatte.

Grandiose Unterhaltung

Videoeinspielungen von Meiringen und Hasliberg, die die landschaftlichen Schönheiten und die dort noch gepflegten Traditionen zeigten, vermochten ebenso zu gefallen, wie das Badewannenrennen von Röbi Koller und Aurel Hassler, das das Duo im Kampf gegen Stefan Büsser und Francine Jordi klar zu gewinnen vermochte.

Der Höhepunkt des Events wurde erreicht, als die weltbekannte deutsche Schlagerkönigin Andrea Berg ihren Song «Ich würd’s wieder tun» zum Besten gab. Andrea Berg, die heuer ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, vermochte das Publikum uneingeschränkt zu begeistern.

Dasselbe gelang auch der Stubete Gäng aus Hagendorn, die – angetrieben von Frontsänger Aurel Hasler – zu überzeugen vermochte. Mit einem Medley ihrer schönsten Lieder und einer lautstark eingeforderten Zugabe setzte Andrea Berg dem in allen Belangen hervorragend gelungenen Event die Krone auf. Die Liveübertragung des Schweizer Fernsehens aus Baar war zu Ende, aber die Feierlichkeiten zu den Klängen von ChueLee dauerte noch lange an.

Lobenswerte Zusammenarbeit

Baar und Cham, die den Austragungsort im gegenseitigen Duell in Schönengrund AR unter sich ausgemacht hatten, unterstützten sich in der Organisation und Durchführung des Events.

Der Chamer Gemeindepräsident Georges Helfenstein bemerkte zu Recht: «Wenn wir in Schönengrund gewonnen hätten, hätte uns Baar willkommene Unterstützung gewährt. So ist es nichts mehr als richtig, dass wir diese Unterstützung auch Baar geleistet haben. Mit Martin Elmiger, der Hagendorner Stubete Gäng und dem Einsatz ihres Frontsängers Aurel Hassler standen auch prominente Chamer an vorderster Front im Einsatz.»

Der aus Rotkreuz angereiste Roland Stämpfli befand: «Die lobenswerte Zusammenarbeit von Baar und Cham, die tollen Darbietungen im Verlauf des Abends und der unermüdliche Einsatz der rund 180 Helferinnen und Helfer verdienen Anerkennung und Respekt.»