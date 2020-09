Nachbarn vor dem Bundesgericht: Baarer Bauprojekt zu voreilig bewilligt Ein Nachbar wehrt sich gegen geplante Neubauten in Baar und erreicht vor Bundesgericht zumindest eine Verzögerung des Projekts. Manuel Bühlmann 21.09.2020, 05.00 Uhr

Die Baubewilligung liegt vor, seit mehr als drei Jahren. Der Baustart allerdings ist nicht in Sicht. Und mit dem aktuellen Urteil des Bundesgerichts dürfte der Termin gar noch weiter in die Ferne rücken. Geplant sind ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen sowie ein Anbau bei einem benachbarten Gebäude.

Der Baarer Gemeinderat hat das Projekt im Juli 2017 bewilligt, trotz zweier Einsprachen. Eine davon stammte von einem Nachbarn, der sich auf juristischem Weg und bis hoch zur obersten Instanz gegen die Pläne wehrt.

Vor Bundesgericht argumentiert er in erster Linie mit dem Lärm der Strasse vor dem Haus. Die vorgeschriebenen Grenzwerte würden nicht eingehalten, weshalb die Bewilligung zu Unrecht erteilt worden sei, lautet die Kritik des Nachbarn.

Bewilligung trotz zu viel Lärm

Ein Lärmgutachten hatte gezeigt: Die vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte von 60 Dezibel am Tag beziehungsweise 50 Dezibel in der Nacht würden in einem Teil der Zimmer des Mehrfamilienhauses um bis zu drei Dezibel überschritten. Trotz dieses Befunds bewilligten die Behörden das Neubauprojekt, gestützt auf eine Bestimmung der Lärmschutzverordnung. Diese sieht vor, dass unter gewissen Umständen eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann. Das damalige kantonale Amt für Umweltschutz stellte ein überwiegendes Interesse am Neubauprojekt fest. Das Zuger Verwaltungsgericht teilt diese Einschätzung – das Bundesgericht hingegen nicht.

Die obersten Richter sind nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie die Baubewilligung trotz überschrittener Lärmgrenzwerte erteilt worden ist. Eine Ausnahme komme nur dann infrage, wenn zuvor alle in Betracht kommenden baulichen und gestalterischen Massnahmen geprüft worden seien. Als «Ultima Ratio», wie es im Urteil heisst. Eine Vorgabe, die von den Behörden beim Baarer Bauprojekt nicht erfüllt worden sei, urteilt das Bundesgericht. Eine Reihe von Optionen zur Minderung des Lärms hatte das Bundesamt für Umwelt vorgeschlagen, darunter eine vergrösserte Überdeckung der Terrasse oder eine Rückversetzung der Wohnzimmerfenster.

Bundesrichter sehen Nachholbedarf

Das Bundesgericht kommt zum Schluss: Der erforderliche Nachweis, dass sämtliche verhältnismässigen Massnahmen ausgeschöpft wurden, sei nicht erbracht worden. Der vorinstanzliche Entscheid wird aufgehoben, das Zuger Verwaltungsgericht muss die versäumten Abklärungen nachholen. Sollten sich keine verhältnismässigen Massnahmen finden lassen, mit denen die Lärmgrenzwerte eingehalten werden können, müsste nach Ansicht der obersten Richter eine Ausnahmebewilligung nochmals genauer geprüft werden.

«Dabei wird insbesondere darzulegen sein, inwiefern das strittige Bauvorhaben den von der Vorinstanz zu dessen Gunsten angeführten raumplanerischen Anliegen der Siedlungsentwicklung nach innen und der haushälterischen Nutzung des Bodens dient und – gegebenenfalls – inwiefern diese öffentlichen Interessen unter Würdigung der konkreten Umstände, insbesondere der verbleibenden Grenzwertüberschreitung, die Anliegen des Lärmschutzes überwiegen.»

Für den Nachbarn bedeutet dieser Entscheid ein Etappensieg. Auch wenn er nicht mit all seiner Kritik am vorinstanzlichen Urteil Gehör findet, wird seine Beschwerde gutgeheissen. Von der Gegenseite erhält er für das Verfahren vor Bundesgericht eine Entschädigung von 3500 Franken.

Bundesgerichtsurteil 1C_244/2019 vom 25. August 2020.